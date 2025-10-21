https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/trump-zelenskiyden-toprak-tavizleri-vermesini-istedi-1100370123.html
‘Trump, Zelenskiy'den toprak tavizleri vermesini istedi’
Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmede Zelenskiy'den Rusya'ya toprak tavizleri vermesini istediği öne sürüldü. 21.10.2025
The New York Times gazetesi, Avrupalı diplomatik bir kaynağa dayandırarak verdiği haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, Rusya ile barış sağlamak için toprak tavizleri vermesini ısrarla tavsiye ettiğini belirtti.Haberde, “Trump, muhtemelen Gazze'de ateşkes sağlamada elde ettiği başarının verdiği cesaretle, Putin'in kan dökülmesinin durdurulması talebi üzerine Zelenskiy'e toprak tavizi vermesi için baskı yaptı” denildi.Gazetenin kaynağına göre görüşmenin ardından Zelenskiy, Avrupalı liderlere telefonda Trump’ın toprak tavizi vermesini istediği, ancak ısrarcı olmadığını söyledi. Kaynak ayrıca, görüşmenin Ukrayna ve Avrupa açısından Trump'ın Alaska'da Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeler kadar olumsuz olmadığını kaydetti.17 Ekim’de ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. CNN'in haberine göre, ‘açık ve dürüst’ geçen görüşmede Trump, Zelenskiy'e uzun menzilli füzelerin sağlanmayacağını net bir şekilde ifade etti. Axios ise görüşmelerin zor geçtiğini ve Trump'ın sert bir tavır sergilediğini aktarmıştı. Zelenskiy, Beyaz Saray dışında bir basın toplantısı düzenlemek zorunda kalmıştı.
