Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP lideri Özel'e tepki: 'Milli iradeye saygısızlık'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP lideri Özel'e tepki: 'Milli iradeye saygısızlık'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. 21.10.2025
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtı gecikmedi.Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Üslûb-û beyan aynıyla insan derler” ifadesine yer vererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarda kullanılan dili eleştirdi.“Aziz milletimizin tertemiz oylarıyla ülkemizi dirayetle yöneten Sayın Cumhurbaşkanımıza ana muhalefet temsilcilerinin tehdit, nefret söylemi ve hakaret içeren sözleri her şeyden önce milli iradeye saygısızlıktır” diyen Yılmaz, Özel’in sözlerini “acziyetin ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumu” olarak nitelendirdi.Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
SON HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP lideri Özel'e tepki: 'Milli iradeye saygısızlık'

22:14 21.10.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtı gecikmedi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Üslûb-û beyan aynıyla insan derler” ifadesine yer vererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarda kullanılan dili eleştirdi.
Aziz milletimizin tertemiz oylarıyla ülkemizi dirayetle yöneten Sayın Cumhurbaşkanımıza ana muhalefet temsilcilerinin tehdit, nefret söylemi ve hakaret içeren sözleri her şeyden önce milli iradeye saygısızlıktırdiyen Yılmaz, Özel’in sözlerini acziyetin ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumu olarak nitelendirdi.

Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Demokratik eleştiri hakkı ile marjinal örgüt dilini karıştıran bu yaklaşım, siyasetin itibarına ve demokratik atmosfere vurulan bir darbe niteliğindedir. CHP Genel Başkanının kendisini yargı yerine koyarak sarf ettiği sözler ise hukuk devleti ve bağımsız yargı konusundaki anlayışını ortaya koymuştur. Demokratik siyaseti enfekte eden bu üsluba en güzel karşılığı akıl ve vicdan terazisinde halkımız verecektir.

