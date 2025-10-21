https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/cumhurbaskani-erdogandan-chp-grup-baskanvekili-basarira-250-bin-liralik-tazminat-davasi-1100358788.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Grup Başkanvekili Başarır'a 250 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a 19 Ekim'de partisinin Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler nedeniyle 250... 21.10.2025

Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a 19 Ekim'de partisinin Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim'de Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'nı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 250 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi.Aydın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu da belirtti.

