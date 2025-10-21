Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/chp-grup-baskanvekili-ali-mahir-basarir-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1100343049.html
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T01:05+0300
2025-10-21T01:58+0300
türki̇ye
haberler
ali mahir başarır
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090617809_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cdfd341178a3efacbc83e50a77ccab14.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Başarır hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen soruşturma başlattığını bildirdi.Soruşturmayla ilgili sosyal medyadan bilgilendirmede bulunan Bakan Tunç "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.Grup Başkanvekilinin kullandığı sözlerin ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olduğunu aktaran Tunç, "Doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir" dedi.Bakan Tunç hiç kimsenin nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremeyeceğini; hukuk devletinin, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatı olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/cumhurbaskani-erdogan-korfez-turuna-cikiyor-kuveyt-katar-ve-ummani-ziyaret-edecek-1100334358.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090617809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_faba003e49d68ceece304fe6fec62e1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, ali mahir başarır, son dakika
haberler, ali mahir başarır, son dakika

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

01:05 21.10.2025 (güncellendi: 01:58 21.10.2025)
© AA / Muhammed Selim KorkutataCHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Abone ol
Adalet Bakanı Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Başarır hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen soruşturma başlattığını bildirdi.
Soruşturmayla ilgili sosyal medyadan bilgilendirmede bulunan Bakan Tunç "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.
Grup Başkanvekilinin kullandığı sözlerin ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olduğunu aktaran Tunç, "Doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir" dedi.
Bakan Tunç hiç kimsenin nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremeyeceğini; hukuk devletinin, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatı olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor: Kuveyt, Katar ve Umman’ı ziyaret edecek
Dün, 16:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала