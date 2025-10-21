https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/chp-grup-baskanvekili-ali-mahir-basarir-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1100343049.html

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T01:05+0300

2025-10-21T01:05+0300

2025-10-21T01:58+0300

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Başarır hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen soruşturma başlattığını bildirdi.Soruşturmayla ilgili sosyal medyadan bilgilendirmede bulunan Bakan Tunç "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.Grup Başkanvekilinin kullandığı sözlerin ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olduğunu aktaran Tunç, "Doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir" dedi.Bakan Tunç hiç kimsenin nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremeyeceğini; hukuk devletinin, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatı olduğunu belirtti.

