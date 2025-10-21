https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/cumhurbaskani-erdogan-kuveytte-torenle-karsilandi-1100359926.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'te törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından Kuveyt'te resmi törenle karşılandı. 21.10.2025, Sputnik Türkiye

"TRK" uçağıyla saat 12.30'da Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Kuveyt'e geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirileceği Bayan Sarayı'na hareket etti.Erdoğan'ın görüşmeler ve iki ülke arasında imzalanacak anlaşmalar sonrasında Kuveyt Emiri'nin vereceği resmi yemeğe katılması bekleniyor.

