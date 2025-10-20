Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor: Kuveyt, Katar ve Umman’ı ziyaret edecek

Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21-22-23 Ekim tarihlerinde Kuveyt, Katar ve Umman’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T16:03+0300
2025-10-20T16:03+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşlarının davetlerine icabetle 21, 22 ve 23 Ekim 2025'te sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacağını belirterek, şu bilgileri verdi:
16:03 20.10.2025
© AACumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
© AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21-22-23 Ekim tarihlerinde Kuveyt, Katar ve Umman’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşlarının davetlerine icabetle 21, 22 ve 23 Ekim 2025'te sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacağını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Ziyaretler kapsamında, anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır."
