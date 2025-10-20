Türkiye
Denizli’de şap alarmı: 17 mahalle karantinaya alındı
Denizli’de şap alarmı: 17 mahalle karantinaya alındı
Denizli'nin Çal ilçesinde Hüseyinler ve Dayılar mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine toplam 17 mahalle karantinaya alındı.
Denizli’de büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilince 17 mahallede karantina tedbirleri uygulandı.Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Selcen, Yeşilyurt, İsmailler, Alfaklar, Hançalar, Akkent, Sazak, Şapçılar, Kaplanlar, Kocaköy, Aşağıseyit, Yukarıseyit, Mahmutgazi, İsabey, Yazır, Gelinören ve Süller mahallelerinde hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.Sadece kesim amaçlı hayvan sevklerinde, en yakın mezbahaya götürmek isteyenlerin İlçe Müdürlüğü’nden izin alması gerektiği kaydedildi.
denizli, türkiye, şap hastalığı, şap salgını, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, genetik hastalık

Denizli’de şap alarmı: 17 mahalle karantinaya alındı

20:16 20.10.2025 (güncellendi: 20:17 20.10.2025)
© AAŞap hastalığı alarmı
Şap hastalığı alarmı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
© AA
Denizli’nin Çal ilçesinde Hüseyinler ve Dayılar mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine toplam 17 mahalle karantinaya alındı.
Denizli’de büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilince 17 mahallede karantina tedbirleri uygulandı.
Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Selcen, Yeşilyurt, İsmailler, Alfaklar, Hançalar, Akkent, Sazak, Şapçılar, Kaplanlar, Kocaköy, Aşağıseyit, Yukarıseyit, Mahmutgazi, İsabey, Yazır, Gelinören ve Süller mahallelerinde hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.
Sadece kesim amaçlı hayvan sevklerinde, en yakın mezbahaya götürmek isteyenlerin İlçe Müdürlüğü’nden izin alması gerektiği kaydedildi.
