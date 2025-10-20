https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/denizlide-sap-alarmi-17-mahalle-karantinaya-alindi-1100339488.html
Denizli’de şap alarmı: 17 mahalle karantinaya alındı
Denizli’de şap alarmı: 17 mahalle karantinaya alındı
Sputnik Türkiye
Denizli’nin Çal ilçesinde Hüseyinler ve Dayılar mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine toplam 17 mahalle karantinaya alındı. 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T20:16+0300
2025-10-20T20:16+0300
2025-10-20T20:17+0300
türki̇ye
denizli
türkiye
şap hastalığı
şap salgını
hastalık
hastalık belirtileri
salgın hastalık
bulaşıcı hastalık
kronik hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097525569_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_086e65b465a2790e8bcc5ab0812d48ca.jpg
Denizli’de büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilince 17 mahallede karantina tedbirleri uygulandı.Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Selcen, Yeşilyurt, İsmailler, Alfaklar, Hançalar, Akkent, Sazak, Şapçılar, Kaplanlar, Kocaköy, Aşağıseyit, Yukarıseyit, Mahmutgazi, İsabey, Yazır, Gelinören ve Süller mahallelerinde hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.Sadece kesim amaçlı hayvan sevklerinde, en yakın mezbahaya götürmek isteyenlerin İlçe Müdürlüğü’nden izin alması gerektiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/sap-hastaligi-nedeniyle-hayvan-pazarlari-kapatildi-et-fiyatlari-yukselir-mi-1097589288.html
türki̇ye
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097525569_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_87401cdb3f721d6dae0b3dde5867b7ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
denizli, türkiye, şap hastalığı, şap salgını, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, genetik hastalık
denizli, türkiye, şap hastalığı, şap salgını, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, genetik hastalık
Denizli’de şap alarmı: 17 mahalle karantinaya alındı
20:16 20.10.2025 (güncellendi: 20:17 20.10.2025)
Denizli’nin Çal ilçesinde Hüseyinler ve Dayılar mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine toplam 17 mahalle karantinaya alındı.
Denizli’de büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilince 17 mahallede karantina tedbirleri uygulandı.
Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Selcen, Yeşilyurt, İsmailler, Alfaklar, Hançalar, Akkent, Sazak, Şapçılar, Kaplanlar, Kocaköy, Aşağıseyit, Yukarıseyit, Mahmutgazi, İsabey, Yazır, Gelinören ve Süller mahallelerinde hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.
Sadece kesim amaçlı hayvan sevklerinde, en yakın mezbahaya götürmek isteyenlerin İlçe Müdürlüğü’nden izin alması gerektiği kaydedildi.