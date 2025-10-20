https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/denizlide-sap-alarmi-17-mahalle-karantinaya-alindi-1100339488.html

Denizli’de şap alarmı: 17 mahalle karantinaya alındı

Denizli’nin Çal ilçesinde Hüseyinler ve Dayılar mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine toplam 17 mahalle karantinaya alındı. 20.10.2025, Sputnik Türkiye

Denizli’de büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilince 17 mahallede karantina tedbirleri uygulandı.Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Selcen, Yeşilyurt, İsmailler, Alfaklar, Hançalar, Akkent, Sazak, Şapçılar, Kaplanlar, Kocaköy, Aşağıseyit, Yukarıseyit, Mahmutgazi, İsabey, Yazır, Gelinören ve Süller mahallelerinde hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.Sadece kesim amaçlı hayvan sevklerinde, en yakın mezbahaya götürmek isteyenlerin İlçe Müdürlüğü’nden izin alması gerektiği kaydedildi.

