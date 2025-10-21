https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/abdde-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirimlar-tasarisi-askiya-alindi--1100342369.html
ABD’de Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar tasarısı askıya alındı
ABD Senatosu Cumhuriyetçi Lideri John Thune, ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar tasarısının askıya alındığını bildirdi. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçi lider John Thune, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar öngören tasarının geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Thune, Cumhuriyetçilerin bu konuyu Beyaz Saray ile ortak hareket ederek ele almaya çalıştıklarını belirtti. Thune, “Yaptırımlar tasarısı, başkanın Ruslar’a karşı kullanabileceği bir araçtır, amacı onları müzakere masasına oturtmaktır. Şu anda en azından geçici olarak ‘dur’ düğmesine basmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Bloomberg, senatörlerin tasarıyı başkan onayı olmadan kabul etmeye hazır olmadığını aktardı. Trump, tasarının kabul edilip edilmeyeceğinin tamamen kendi kararına bağlı olacağını söylemişti. Politico, Trump’ın tasarının desteklenmesi için yaptırımların kaldırılması yetkisinin kendisinde olmasını şart koştuğunu aktardı. Trump ayrıca, Rusya’ya yönelik yaptırımların ABD’ye milyarlarca dolara mal olduğunu belirterek, yeni kısıtlamaların uygulanmasını Ukrayna konusunda bir anlaşma umuduyla ertelediğini vurguladı. Nisan başında, Rusya karşıtı söylemleriyle bilinen Senatör Lindsey Graham, Moskova’ya yönelik yeni kısıtlamalar öngören bir tasarı sunmuştu. Tasarı, Rusya’dan enerji ve uranyum satın alan ülkelere yüzde 500’lük gümrük tarifeleri uygulanmasını öngörüyordu ve Ukrayna ile olası bir anlaşmanın ihlali veya müzakerelere katılmama gerekçesiyle yaptırımlar getirmeyi amaçlıyordu. Rus yetkililer, yaptırımların baskısını yönetebildiklerini açıklarken, Batı’nın kendi anti-Rus politikalarının başarısızlığını kabul edecek cesaretten yoksun olduğunu savunuyor. Batılı ülkelerde de yaptırımların etkisiz olduğuna dair sıkça eleştiriler dile getiriliyor.
