https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/bir-donem-istanbulun-en-gozde-mekanlarindandi-icradan-satisa-cikti-1100352382.html

Bir dönem İstanbul'un en gözde mekanlarındandı: İcradan satışa çıktı

Bir dönem İstanbul'un en gözde mekanlarındandı: İcradan satışa çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un en köklü restoranlarından olan Park Şamdan icradan satışa çıkarıldı. 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T11:38+0300

2025-10-21T11:38+0300

2025-10-21T11:38+0300

ekonomi̇

icra

i̇cra ve i̇flas kanunu

nişantaşı

park şamdan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/03/1044648057_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_480a0fdc9b470926117f1711f7d21eb9.jpg

İstanbul'un en eski ve en tanınan restoranlarından biri olan Park Şamdan icradan satılıyor. 1981 yılında Nişantaşı’nda açılan restoran için muhammen bedel ise 2.5 milyon lira olarak belirlendi.8 yıl önce tamamen kapanmıştıPark Şamdan, 1981 yılında Ahmet ve Celal Çapa kardeşler tarafından kurulmuştu. Restoran o yıllarda İstanbul'un iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin buluşma mekanı haline gelmişti. 1990’ların sonunda Çapa kardeşler hisselerini Ersoy Çetin’e devretti. Restoran yaklaşık 8 yıl önce kapandı. 2.5 milyon liraya icradan satışa çıkarıldıİstanbul 7. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda, Park Şamdan 1981 Şekil Marka için icra yoluyla satış kararı alındığı belirtildi. İlanda şu ifadeler kullanıldı:"Bir borçtan dolayı Park Şamdan markası satışa çıkarılmıştır. Marka, restoran ve yiyecek üzerine hizmet vermekte olup tanınmış marka olarak tescili bulunmamaktadır. Markanın kullanıldığı restoran 8 yıldır faal değildir, şirket son 5 yıldır kâr etmemiştir."Markanın ilk ihalesi 28 Ekim 2025 – 4 Kasım 2025, ikinci ihalesi ise 27 Kasım 2025 – 4 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Satış süreci esatis.uyap.gov.tr üzerinden yürütülecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/icra-islemleri-mevzuati-degisiyor-kripto-varliklara-haciz-gundemde-1099180950.html

nişantaşı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

icra, i̇cra ve i̇flas kanunu, nişantaşı, park şamdan