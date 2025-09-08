https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/icra-islemleri-mevzuati-degisiyor-kripto-varliklara-haciz-gundemde-1099180950.html

İcra işlemleri mevzuatı değişiyor: Kripto varlıklara haciz gündemde

İcra işlemlerinin mevzuatı değişiyor. Buna göre kripto varlıklara haciz konulabileceği kanuna eklenecek ve borçluların, malvarlıklarını kriptoya çevirerek...

İcra süreçlerine dair mevzuatta yeni düzenleme yolda. Adalet Bakanlığı’nda oluşturulan komisyonun hazırladığı taslağa göre, kripto varlıklara haciz uygulanması kanunda açıkça yer alacak. Böylece borçluların malvarlıklarını kripto paralara çevirip hacizden kaçmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Adalet Bakanlığı bünyesindeki İcra ve İflas Kanunu Bilim Komisyonu’nun hazırladığı Cebri İcra Kanunu Taslağı, kripto varlıkların haczi konusunu netleştiriyor.Taslakta, mevcut uygulamada kripto varlıkların haczedilip haczedilemeyeceğinin tartışmalı olduğuna dikkat çekilirken, yeni düzenleme ile bu belirsizlik ortadan kaldırılacak. Böylece borçluların malvarlıklarını kripto paralara çevirerek hacizden kaçmaları engellenecek. Kripto varlıkların haciz işlemleri kripto hizmet sağlayıcıları üzerinden yapılacak ve borçluların mal beyanında kripto paralarını da bildirmeleri zorunlu olacak.Haczedilen kripto varlıkların nasıl saklanacağı ve paraya çevrileceğine dair esaslar ise çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Değer tespiti ise uzman bilirkişiler tarafından yapılacak.

