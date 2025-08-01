https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/beyaz-sarayda-balo-hazirligi-200-milyon-dolarlik-yeni-balo-salonu-insa-edilecek-1098290417.html
Beyaz Saray'da 'balo' hazırlığı: 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşa edilecek
Beyaz Saray'da 'balo' hazırlığı: 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşa edilecek
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 650 kişilik kapasiteye sahip 200 milyon dolarlık bir devlet balo salonu inşa etmeyi planladığını duyurdu. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T02:21+0300
2025-08-01T02:21+0300
2025-08-01T02:21+0300
dünya
donald trump
abd
beyaz saray
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salon
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Beyaz Saray Eyalet Balo Salonu, yaklaşık 90.000 metrekarelik, özenle tasarlanmış ve hazırlanmış, 650 kişilik oturma kapasitesine sahip, çok ihtiyaç duyulan ve zarif bir ek olacak. Bu, Beyaz Saray'ın Doğu Odası'ndaki 200 kişilik oturma kapasitesinden önemli bir artış." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, balo salonunun inşaatının Eylül ayında başlaması ve Clark Construction tarafından, mühendislik ekibinin ise AECOM tarafından yönetileceği belirtildi. Projenin baş mimarı olarak McCrery Architects seçildi. Binanın, Trump'ın görev süresinin bitiminden 'çok önce' tamamlanması bekleniyor.200 milyon dolarlık yeni balo salonuAçıklamada, "Başkan Trump ve diğer vatansever bağışçılar, yaklaşık 200 milyon dolarlık bu yapıyı inşa etmek için gerekli fonları bağışlama konusunda cömertçe taahhütte bulundular" denildi.Ayrıca, balo salonunun güvenlik iyileştirmeleri ve değişiklikleri ABD Gizli Servisi tarafından sağlanacak ve ana binanın hemen yakınına inşa edilmeyecek olsa da proje, Beyaz Saray'ın temasına ve mimari mirasına bağlı kalacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/netanyahu-witkoff-ile-gorustu-abd-ve-isarilin-bazi-tutumlari-degisti-1098289657.html
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donald trump, abd, beyaz saray, balon, salon
Beyaz Saray'da 'balo' hazırlığı: 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşa edilecek
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 650 kişilik kapasiteye sahip 200 milyon dolarlık bir devlet balo salonu inşa etmeyi planladığını duyurdu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Beyaz Saray Eyalet Balo Salonu, yaklaşık 90.000 metrekarelik, özenle tasarlanmış ve hazırlanmış, 650 kişilik oturma kapasitesine sahip, çok ihtiyaç duyulan ve zarif bir ek olacak. Bu, Beyaz Saray'ın Doğu Odası'ndaki 200 kişilik oturma kapasitesinden önemli bir artış." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, balo salonunun inşaatının Eylül ayında başlaması ve Clark Construction tarafından, mühendislik ekibinin ise AECOM tarafından yönetileceği belirtildi. Projenin baş mimarı olarak McCrery Architects seçildi. Binanın, Trump'ın görev süresinin bitiminden 'çok önce' tamamlanması bekleniyor.
200 milyon dolarlık yeni balo salonu
Açıklamada, "Başkan Trump ve diğer vatansever bağışçılar, yaklaşık 200 milyon dolarlık bu yapıyı inşa etmek için gerekli fonları bağışlama konusunda cömertçe taahhütte bulundular" denildi.
Ayrıca, balo salonunun güvenlik iyileştirmeleri ve değişiklikleri ABD Gizli Servisi tarafından sağlanacak ve ana binanın hemen yakınına inşa edilmeyecek olsa da proje, Beyaz Saray'ın temasına ve mimari mirasına bağlı kalacak.