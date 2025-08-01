https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/beyaz-sarayda-balo-hazirligi-200-milyon-dolarlik-yeni-balo-salonu-insa-edilecek-1098290417.html

Beyaz Saray'da 'balo' hazırlığı: 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşa edilecek

Beyaz Saray'da 'balo' hazırlığı: 200 milyon dolarlık yeni balo salonu inşa edilecek

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 650 kişilik kapasiteye sahip 200 milyon dolarlık bir devlet balo salonu inşa etmeyi planladığını duyurdu. 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T02:21+0300

2025-08-01T02:21+0300

2025-08-01T02:21+0300

dünya

donald trump

abd

beyaz saray

balon

salon

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Beyaz Saray Eyalet Balo Salonu, yaklaşık 90.000 metrekarelik, özenle tasarlanmış ve hazırlanmış, 650 kişilik oturma kapasitesine sahip, çok ihtiyaç duyulan ve zarif bir ek olacak. Bu, Beyaz Saray'ın Doğu Odası'ndaki 200 kişilik oturma kapasitesinden önemli bir artış." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, balo salonunun inşaatının Eylül ayında başlaması ve Clark Construction tarafından, mühendislik ekibinin ise AECOM tarafından yönetileceği belirtildi. Projenin baş mimarı olarak McCrery Architects seçildi. Binanın, Trump'ın görev süresinin bitiminden 'çok önce' tamamlanması bekleniyor.200 milyon dolarlık yeni balo salonuAçıklamada, "Başkan Trump ve diğer vatansever bağışçılar, yaklaşık 200 milyon dolarlık bu yapıyı inşa etmek için gerekli fonları bağışlama konusunda cömertçe taahhütte bulundular" denildi.Ayrıca, balo salonunun güvenlik iyileştirmeleri ve değişiklikleri ABD Gizli Servisi tarafından sağlanacak ve ana binanın hemen yakınına inşa edilmeyecek olsa da proje, Beyaz Saray'ın temasına ve mimari mirasına bağlı kalacak.

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