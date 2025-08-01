https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/bakanlik-son-noktayi-koydu-sekersiz-etiketine-yasak-geldi-uygulama-bugun-basladi-1098301078.html

Bakanlık son noktayı koydu: 'Şekersiz' etiketine yasak geldi, uygulama bugün başladı

Bakanlık son noktayı koydu: 'Şekersiz' etiketine yasak geldi, uygulama bugün başladı

Sputnik Türkiye

Marketler satılan içeceklerde artık 'şekersiz' etiketi kullanılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından konulan yasak bugün uygulamaya girerken... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T13:14+0300

2025-08-01T13:14+0300

2025-08-01T13:14+0300

sağlik

şeker

tarım ve orman bakanlığı

şekersiz içecek

meyve suyu

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İster yapay isterse doğal olsun şeker veya tatlandırıcı içeren gıda ürünlerinin 'şekersiz' ibaresiyle satışına yönelik yasak bugün yürürlüğe girdi. Artık üretici firmalar yeni düzenlemeyle birlikte kola, meyve suyu ya da limonata gibi ürünlerde 'şekersiz' ifadesini kullanamayacak. Bu yasağa uymayan ürünlerin ise satışı yasaklanacak. Şekersiz yasağı bugün başladıTarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz aylarda Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği’nde değişikliğe gitmiş ve ister doğal ister yapay olsun, şeker ya da tatlandırıcı içeren gıda ürünlerinin, ‘şekersiz’ ibaresiyle satışa sunulmasını yasaklamıştı.Aylar öncesinde yapılan tebliğe rağmen konuya ilişkin birçok firma ürünlerinde henüz değişikliğe gitmezken, marketlerde satışa sunulan içecekler için 'şekersiz' yasağı bugün itibarıyla devreye alındı.Tüketicileri yanıltıyor vurgusu yapıldıGıda Bülteni'nde yer alan habere göre, tatlandırıcı veya hurma, agave, pekmez gibi doğal şeker içeren gıdaların ‘Şekersiz’ diye etiketlenmesi, tüketicinin yanılmasına neden olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklandı. Bakanlık, daha önce yaptığı kamuoyu uyarısında, “Etiketlerdeki şekere ilişkin hatalı ve yanlış ifadelerin, obezite ve şeker hastaları ile kalori alımına dikkat eden gruplar başta olmak üzere tüketicileri yanılttığına” dikkat çekmişti.Kalorisiz olmaları nedeniyle başta diyet yapanlar tarafından tercih edilen ve Türkiye'de her gün milyonlarca satış yapan ürünler, artık tatlandırıcı içerseler bile 'şekersiz' ifadesiyle satışa sunulamayacak.

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şeker, tarım ve orman bakanlığı, şekersiz içecek, meyve suyu