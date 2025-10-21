https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/bakan-uraloglu-hizli-tren-hat-uzunlugu-2-bin-769-kilometreyi-asacak-1100351790.html
Bakan Uraloğlu: Hızlı tren hat uzunluğu 2 bin 769 kilometreyi aşacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu ağını genişletmek için kapsamlı bir yatırım planı yürüttüklerini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin demir yolu altyapısında önemli bir büyüme hedeflediklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, 2026 yılı sonuna kadar demir yolu hat uzunluğunun 14 bin 437 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğunun ise 2 bin 769 kilometreye ulaşacağını ifade etti.Bu hedef doğrultusunda, bölgesel endüstriler ile liman ve demir yolu bağlantılarının güçlendirileceğini, üretim merkezlerinin uluslararası pazarlara erişiminin artırılacağını söyledi.Demir yoluna 2025 yılında 377 milyar TL yatırımBakan Uraloğlu, 2025 yılı için demir yolu inşaatı, işletme işleri ve hizmetlerine 377 milyar 196 milyon 243 bin lira ayrıldığını açıkladı. Ayrıca, 2027’de 432 milyar 836 milyon TL, 2028’de ise 474 milyar TL’nin üzerinde harcama yapılmasının planlandığını belirtti.Uraloğlu, “2027’de çift hatlı demir yolu uzunluğunun toplam ana hat içindeki payının yüzde 21’e, 2028’de yüzde 26’ya yükseltilmesi planlanıyor” dedi. Mevcut 14 bin 275 kilometrelik hat uzunluğunun ise 2028 itibarıyla 17 bin 728 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.Yeni hızlı tren hatları geliyorBakan Uraloğlu, yüksek standartlı demir yolu projeleri kapsamında ülkenin dört bir yanında çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda şu projelerin yürütüldüğünü söyledi:Uraloğlu, bu hatların tamamlanmasıyla yük taşımacılığı ve yolcu trafiğinde büyük bir dönüşüm yaşanacağını söyledi.Yolcu taşımacılığında pay artacakUraloğlu, demir yolunun yolcu taşımacılığındaki payını artırmak için yatırımların sürdüğünü vurguladı:“Yolcu taşımacılığı içindeki payın gelecek yıl yüzde 5,93’e çıkarılması, 2027’de yüzde 6,99’a ve 2028’de yüzde 7,6’ya ulaşması hedefleniyor” dedi.Ayrıca, hızlı tren hat uzunluğunun 2026’da 2 bin 769 kilometreye, 2027’de 4 bin 121 kilometreye ve 2028’de 5 bin 343 kilometreye ulaşmasının planlandığını açıkladı.Sinyalli hatların oranı yükseliyorBakan Uraloğlu, sinyalli demir yolu hattı oranını artırmak için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.Bu kapsamda, 2026’da hatların yüzde 65’inin, 2027’de yüzde 71’inin, 2028’de ise yüzde 76’sının sinyalli hale getirileceğini söyledi. Bu adımın, demir yolu güvenliğini ve verimliliğini artıracağını ifade etti.Uraloğlu, kent içi raylı sistem projelerine de büyük önem verdiklerini kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Şu anda 238 olan istasyon sayısını 2025 sonunda 243’e, 2026’da 260’a, 2027’de ise 278’e çıkaracağız” dedi.Bakan ayrıca, raylı sistem uzunluğunun bu yıl sonunda 465,8 kilometreye, gelecek yıl 487,1 kilometreye, 2027’de 522,1 kilometreye ulaşacağını açıkladı.
