Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: 'Görüş ayrılıkları iddiaları asılsızdır'
Bahçeli partisinin grup toplantısında "Cumhur İttifakında görüş ayrılıkları ayyuka çıktı iddiaları yaygın olsa da Türkiye'nin hak ettiği refah dolu günlere ulaşana kadar çatlama patlama uçma kaçma gibi ifadeler asılsızdır" dedi.Bahçeli'den Kuzey Kıbrıs mesajıMHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında "Kıbrıs Türk'tür. Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tekliflerinin geçerliliği yoktur. Kıbrıs milli davamızdır, bu davadan dönüş yoktur" ifadelerini de kullandı.'81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir'Terörsüz Türkiye mesajı'İmralı sözünü tutmuştur'"Terör örgütü PKK lağvedilmiştir, İmralı sözünü tutmuştur." diyen Bahçeli "Ayrı bir ulus devlet federasyon özerklik olmadığını terör örgütünün anlam yoksunu haline geldiğinin İmralı tarafından ilan edilmesi çok mühim bir açıklamadır. Şimdi sırayı örgütün tüm bileşenlerinin silahları yakması almıştır." şeklinde konuştu.
kktc
10:48 21.10.2025 (güncellendi: 11:16 21.10.2025)
MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında "Cumhur İttifakında görüş ayrılıkları ayyuka çıktı iddiaları yaygın olsa da Türkiye'nin hak ettiği refah dolu günlere ulaşana kadar çatlama patlama uçma kaçma gibi ifadeler asılsızdır" dedi.
Bahçeli'den Kuzey Kıbrıs mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında "Kıbrıs Türk'tür. Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tekliflerinin geçerliliği yoktur. Kıbrıs milli davamızdır, bu davadan dönüş yoktur" ifadelerini de kullandı.
Kıbrıs Türk'tür. Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tekliflerinin geçerliliği yoktur. Kıbrıs milli davamızdır, bu davadan dönüş yoktur. KKTC parlamentosu acilen toplanmalı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır
'81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir'
KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir. Biz Kıbrıs'a bakınca vatan görüyoruz. Biz Kıbrıs denildi mi akan suları durduruyoruz. Biz Kıbrıs'a bakınca vatan görüyoruz
Türkiye devleti bölünmez bir bütündür. son günlerde Terörsüz Türkiye adımlarını yıpratmak üzerine kurgulanmış komplo mekaniği devrededir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleriyle Türk milletinin dayanışma azmini kıracak hiçbir dayatma ya da teklifin geçerliliği yoktur. Siyasi ihtirasla aşırıya kaçmak kimseye kazandırmaz.
'İmralı sözünü tutmuştur'
"Terör örgütü PKK lağvedilmiştir, İmralı sözünü tutmuştur." diyen Bahçeli "Ayrı bir ulus devlet federasyon özerklik olmadığını terör örgütünün anlam yoksunu haline geldiğinin İmralı tarafından ilan edilmesi çok mühim bir açıklamadır. Şimdi sırayı örgütün tüm bileşenlerinin silahları yakması almıştır." şeklinde konuştu.