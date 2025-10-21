https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/bahceliden-cumhur-ittifaki-mesaji-gorus-ayriliklari-iddialari-asilsizdir-1100351068.html

Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: 'Görüş ayrılıkları iddiaları asılsızdır'

Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: 'Görüş ayrılıkları iddiaları asılsızdır'

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında "Cumhur İttifakında görüş ayrılıkları ayyuka çıktı iddiaları yaygın olsa da Türkiye'nin hak ettiği... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T10:48+0300

2025-10-21T10:48+0300

2025-10-21T11:16+0300

poli̇ti̇ka

mhp

kktc

ersin tatar

cumhur i̇ttifakı

devlet bahçeli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_ed46485ec3b59eec8395645c05dd14c9.jpg

Bahçeli partisinin grup toplantısında "Cumhur İttifakında görüş ayrılıkları ayyuka çıktı iddiaları yaygın olsa da Türkiye'nin hak ettiği refah dolu günlere ulaşana kadar çatlama patlama uçma kaçma gibi ifadeler asılsızdır" dedi.Bahçeli'den Kuzey Kıbrıs mesajıMHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında "Kıbrıs Türk'tür. Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tekliflerinin geçerliliği yoktur. Kıbrıs milli davamızdır, bu davadan dönüş yoktur" ifadelerini de kullandı.'81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir'Terörsüz Türkiye mesajı'İmralı sözünü tutmuştur'"Terör örgütü PKK lağvedilmiştir, İmralı sözünü tutmuştur." diyen Bahçeli "Ayrı bir ulus devlet federasyon özerklik olmadığını terör örgütünün anlam yoksunu haline geldiğinin İmralı tarafından ilan edilmesi çok mühim bir açıklamadır. Şimdi sırayı örgütün tüm bileşenlerinin silahları yakması almıştır." şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/genel-af-cikacak-mi-ak-partili-isim-yanitladi-1100222729.html

kktc

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bahçeli, bahçeli açıklama, bahçeli son dakika