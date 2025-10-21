https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/aziz-ihsan-aktas-sorusturmasinda-chpli-2-milletvekili-hakkinda-fezleke-hazirlandi--1100343351.html

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı

Sputnik Türkiye

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede CHP milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat hakkında fezlekenin... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T02:30+0300

2025-10-21T02:30+0300

2025-10-21T02:30+0300

türki̇ye

aziz ihsan aktaş

özgür karabat

burhanettin bulut

cumhuriyet başsavcılığı

chp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086200164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bc5ea0c09fb5ca2f4030ed7bb9f6b86.jpg

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan 579 sayfalık iddianamede Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü suçtan zarar gören, 19 kişi 'mağdur', 40'ı tutuklu 200 kişi ise 'şüpheli' olarak yer aldı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre iddianamede CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki tespitler de yer aldı.İddianamede örgüte ait firmaların Seyhan Belediyesi'nde aldığı ihaleler kapsamında Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verdiği kaydedildi.İddianameye göre halen milletvekili olması nedeniyle Bulut hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.İddianamede, "2024 yılı yerel seçimlerinden önce Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimat üzerine İBB ve iştirakleri, Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyelerinde yüklenicilik yapan firma sahiplerden 'seçim için destek' adı altında para toplayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a 5 milyon lira rüşvet verdiği" ifadesi kullanılarak Karabat hakkında da fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/chp-grup-baskanvekili-ali-mahir-basarir-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1100343049.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aziz ihsan aktaş, özgür karabat, burhanettin bulut, cumhuriyet başsavcılığı, chp