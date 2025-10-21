https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/azerbaycan-ermenistana-tum-kargo-tasimaciligi-kisitlamalarini-kaldirdi-1100356529.html
Azerbaycan, Ermenistan'a tüm kargo taşımacılığı kısıtlamalarını kaldırdı
Azerbaycan, Ermenistan’a tüm kargo taşımacılığı kısıtlamalarını kaldırdı
21.10.2025
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a kargo taşımacılığına getirilen tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Açıklama, Aliyev'in Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Astana'da yaptığı görüşme ve ardından düzenlenen Azerbaycan-Kazakistan Yüksek Devletlerarası Konseyi toplantısı sonrasında geldi.Aliyev, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Azerbaycan, işgal döneminden bu yana uyguladığı kargo taşımacılığı kısıtlamalarını tamamen kaldırdı. Bu kararın ardından Ermenistan'a ilk sevkiyat Kazak tahılıyla gerçekleşti," dedi.Karar, barış sürecine yeni bir i̇vme kazandırdıAliyev'in duyurusu, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İki ülke, Ağustos 2025'te Washington'da gerçekleştirilen üçlü zirvede (ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla) tarihi bir mutabakata varmıştı.Bu görüşme sonrasında, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının imzaladığı anlaşma ile iki ülke arasında barış ve diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda bir bildiri kabul edilmişti.'Trump Rotası'Anlaşmanın bir parçası olarak, Erivan yönetimi "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası" adı verilen yeni bir ulaşım koridoru üzerinde ABD ve diğer taraflarla iş birliği yapmayı kabul etti. Bu hat, Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan Özerk Bölgesi'ne bağlamayı amaçlıyor.Söz konusu proje, Güney Kafkasya'da ekonomik entegrasyon ve bölgesel barışın kurumsallaşması açısından stratejik öneme sahip görülüyor.Ekonomik i̇şbirliği dönemi başlıyorUzmanlara göre, Azerbaycan'ın kargo kısıtlamalarını kaldırması, Kafkasya'da yeni bir ticaret koridorunun önünü açacak. Bu adımın, enerji, tahıl ve ulaştırma sektörlerinde işbirliğini güçlendirmesi bekleniyor.Kazak tahılının Ermenistan üzerinden taşınması ise bu sürecin "ilk somut testi" olarak değerlendiriliyor. Bölge ülkeleri, uzun yıllar süren gerginliğin ardından ekonomik diplomasinin yeni bir döneme girdiği görüşünde birleşiyor.
azerbaycan
ermenistan
Azerbaycan, Ermenistan’a tüm kargo taşımacılığı kısıtlamalarını kaldırdı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’a yönelik tüm kargo taşımacılığı kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı. Aliyev, kararın iki ülke arasındaki barış sürecinin ilerlemesi ve bölgesel ticaretin canlanması açısından “yeni bir sayfa” anlamına geldiğini söyledi. İlk transit yük, Kazak tahılı oldu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan üzerinden Ermenistan’a kargo taşımacılığına getirilen tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Açıklama, Aliyev’in Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Astana’da yaptığı görüşme ve ardından düzenlenen Azerbaycan-Kazakistan Yüksek Devletlerarası Konseyi toplantısı sonrasında geldi.
Aliyev, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Azerbaycan, işgal döneminden bu yana uyguladığı kargo taşımacılığı kısıtlamalarını tamamen kaldırdı. Bu kararın ardından Ermenistan’a ilk sevkiyat Kazak tahılıyla gerçekleşti,” dedi.
Karar, barış sürecine yeni bir i̇vme kazandırdı
Aliyev’in duyurusu, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İki ülke, Ağustos 2025’te Washington’da gerçekleştirilen üçlü zirvede (ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla) tarihi bir mutabakata varmıştı.
Bu görüşme sonrasında, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının imzaladığı anlaşma ile iki ülke arasında barış ve diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda bir bildiri kabul edilmişti.
Anlaşmanın bir parçası olarak, Erivan yönetimi “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası” adı verilen yeni bir ulaşım koridoru üzerinde ABD ve diğer taraflarla iş birliği yapmayı kabul etti. Bu hat, Azerbaycan’ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan Özerk Bölgesi’ne bağlamayı amaçlıyor.
Söz konusu proje, Güney Kafkasya’da ekonomik entegrasyon ve bölgesel barışın kurumsallaşması açısından stratejik öneme sahip görülüyor.
Ekonomik i̇şbirliği dönemi başlıyor
Uzmanlara göre, Azerbaycan’ın kargo kısıtlamalarını kaldırması, Kafkasya’da yeni bir ticaret koridorunun önünü açacak. Bu adımın, enerji, tahıl ve ulaştırma sektörlerinde işbirliğini güçlendirmesi bekleniyor.
Kazak tahılının Ermenistan üzerinden taşınması ise bu sürecin “ilk somut testi” olarak değerlendiriliyor. Bölge ülkeleri, uzun yıllar süren gerginliğin ardından ekonomik diplomasinin yeni bir döneme girdiği görüşünde birleşiyor.