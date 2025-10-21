https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/azerbaycan-ermenistana-tum-kargo-tasimaciligi-kisitlamalarini-kaldirdi-1100356529.html

Azerbaycan, Ermenistan’a tüm kargo taşımacılığı kısıtlamalarını kaldırdı

Azerbaycan, Ermenistan’a tüm kargo taşımacılığı kısıtlamalarını kaldırdı

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’a yönelik tüm kargo taşımacılığı kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı. Aliyev, kararın iki ülke... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T12:59+0300

2025-10-21T12:59+0300

2025-10-21T12:59+0300

i̇lham aliyev

azerbaycan

asya & pasifik

ermenistan

haberler

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097736047_0:0:751:423_1920x0_80_0_0_02da764b1fa7835c58ddc46e1ac25836.jpg

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan üzerinden Ermenistan’a kargo taşımacılığına getirilen tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Açıklama, Aliyev’in Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Astana’da yaptığı görüşme ve ardından düzenlenen Azerbaycan-Kazakistan Yüksek Devletlerarası Konseyi toplantısı sonrasında geldi.Aliyev, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Azerbaycan, işgal döneminden bu yana uyguladığı kargo taşımacılığı kısıtlamalarını tamamen kaldırdı. Bu kararın ardından Ermenistan’a ilk sevkiyat Kazak tahılıyla gerçekleşti,” dedi.Karar, barış sürecine yeni bir i̇vme kazandırdıAliyev’in duyurusu, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İki ülke, Ağustos 2025’te Washington’da gerçekleştirilen üçlü zirvede (ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla) tarihi bir mutabakata varmıştı.Bu görüşme sonrasında, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının imzaladığı anlaşma ile iki ülke arasında barış ve diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda bir bildiri kabul edilmişti.'Trump Rotası'Anlaşmanın bir parçası olarak, Erivan yönetimi “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası” adı verilen yeni bir ulaşım koridoru üzerinde ABD ve diğer taraflarla iş birliği yapmayı kabul etti. Bu hat, Azerbaycan’ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan Özerk Bölgesi’ne bağlamayı amaçlıyor.Söz konusu proje, Güney Kafkasya’da ekonomik entegrasyon ve bölgesel barışın kurumsallaşması açısından stratejik öneme sahip görülüyor.Ekonomik i̇şbirliği dönemi başlıyorUzmanlara göre, Azerbaycan’ın kargo kısıtlamalarını kaldırması, Kafkasya’da yeni bir ticaret koridorunun önünü açacak. Bu adımın, enerji, tahıl ve ulaştırma sektörlerinde işbirliğini güçlendirmesi bekleniyor.Kazak tahılının Ermenistan üzerinden taşınması ise bu sürecin “ilk somut testi” olarak değerlendiriliyor. Bölge ülkeleri, uzun yıllar süren gerginliğin ardından ekonomik diplomasinin yeni bir döneme girdiği görüşünde birleşiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/kuzey-akim-saldirisindan-ingiltereyi-sorumlu-tutan-nariskin-karadenizde-sabotaj-hazirligi-1100355536.html

azerbaycan

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇lham aliyev, azerbaycan, asya & pasifik, ermenistan, haberler