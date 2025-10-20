Yeni asgari ücret öncesi kritik toplantı: Asgari ücret 2026'da ne olacak? İşte 5 senaryo
09:58 20.10.2025 (güncellendi: 10:10 20.10.2025)
© AAMemur ve emekli zammı
© AA
Abone ol
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için yarın toplanacak. İşte asgari ücrete zam maratonunda masadaki olası 5 senaryo...
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim 2025’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bir araya gelecek.
Toplantının ana gündemi, Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişi ve yapısı olacak.
Toplantının ana gündemi, Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişi ve yapısı olacak.
Toplantıda, tarafların yeni dönem öncesi komisyonun karar alma sürecine yönelik talepleri ve itirazları masaya yatırılacak.
İşçi sendikalarından komisyonda 'adil temsil' talebi
Asgari ücret belirleme sürecinin en önemli paydaşı olan işçi sendikaları, komisyonun adil olmadığını savunarak mevcut yapıya tepki gösteriyor.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024’te yaptığı açıklamada komisyonun yapısını eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024’te yaptığı açıklamada komisyonun yapısını eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:
“Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız.”
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025’te yaptığı açıklamada, TÜRK-İŞ ile aynı yönde karar aldıklarını duyurmuştu. Arslan, komisyonun yapısının değişmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söylemişti:
“TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim.”
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor. Toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bir temsilci başkanlık ediyor.
Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve oy çokluğuyla karar alıyor.
Oyların eşit çıkması durumunda, başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul ediliyor.
Oyların eşit çıkması durumunda, başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul ediliyor.
Bu yapının uzun yıllardır hükümet ve işveren lehine sonuçlar doğurduğu yönündeki eleştiriler, sendikaların “adil temsil” talebini güçlendiriyor.
Asgari ücret ne kadar?
2025 yılı itibarıyla net asgari ücret 22 bin 104 lira 67 kuruş, brüt asgari ücret 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor.
Bir işçinin işverene toplam maliyeti ise 30 bin 621 lira 48 kuruş.
Bir işçinin işverene toplam maliyeti ise 30 bin 621 lira 48 kuruş.
Bu tutarın:
26.005 TL’si brüt maaş,
4.095 TL’si sosyal güvenlik primi,
520 TL’si işveren işsizlik sigorta fonu katkısı olarak hesaplanıyor.
Olası zam senaryoları: Asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret için yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişen farklı zam oranları konuşuluyor.
Bu oranlara göre asgari ücretin yeni yıl için alacağı olası şekil şöyle:
Bu oranlara göre asgari ücretin yeni yıl için alacağı olası şekil şöyle:
Zam Oranı
Yeni Asgari Ücret (TL)
Yüzde 20
26.524 TL
Yüzde 25
27.630 TL
Yüzde 30
28.735 TL
Yüzde 35
29.840 TL
Yüzde 40
30.945 TL
Uluslararası kuruluşlardan dikkat çeken uyarı
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisine ilişkin son değerlendirmesinde, maaş artışlarına yönelik kritik bir öneride bulundu.
Raporda, maaşların geriye dönük değil, ileriye dönük beklentilere göre belirlenmesi gerektiği vurgulandı.
Raporda, maaşların geriye dönük değil, ileriye dönük beklentilere göre belirlenmesi gerektiği vurgulandı.
Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri de bu yaklaşımı destekliyor:
2025 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 24
2026 yılı tahmini: Yüzde 16
2027 yılı tahmini: Yüzde 13–19 aralığı
Yeni asgari ücretin bu oranlar doğrultusunda belirlenmesi bekleniyor.