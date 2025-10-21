Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/antremanda-fenalasan-genc-futbolcu-hayatini-kaybetti-ligin-ilk-macina-hazirlaniyordu-1100354797.html
Antremanda fenalaşan genç futbolcu hayatını kaybetti: Ligin ilk maçına hazırlanıyordu
Antremanda fenalaşan genç futbolcu hayatını kaybetti: Ligin ilk maçına hazırlanıyordu
Sputnik Türkiye
Bandırma Sanayispor takımının kalecisi Oğuzhan Kamacı, antremanda fenalaşarak hayatını kaybetti. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T12:20+0300
2025-10-21T12:20+0300
spor
kaleci
yaşamını yitirdi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091738736_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_175e1ef6d7aa9331c2c8115857df40a2.jpg
Marmara Grubu 1. Amatör Küme takımlarından Balıkesir'in Bandırma Sanayispor takımının kalecisi Oğuzhan Kamacı, antrenmanda fenalaşarak hayatını kaybetti.İlk maça hazırlanıyordu28 yaşındaki Kamac, 600 Evler Spor Kompleksi'nde ligin ilk maçı Gönen Karşıyakaspor hazırlıkları sırasında fenalaştı. Bu sırada arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Kamacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kaleci, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kamacı'nın cenazesinin bugün Haydar Çavuş Cami'ndeki törenin ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/satranc-dahisi-daniel-naroditsky-29-yasinda-hayatini-kaybetti-1100342258.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091738736_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_144e3aeae6ef312fb50307ec3dc585f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kaleci, yaşamını yitirdi
kaleci, yaşamını yitirdi

Antremanda fenalaşan genç futbolcu hayatını kaybetti: Ligin ilk maçına hazırlanıyordu

12:20 21.10.2025
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
© AA
Abone ol
Bandırma Sanayispor takımının kalecisi Oğuzhan Kamacı, antremanda fenalaşarak hayatını kaybetti.
Marmara Grubu 1. Amatör Küme takımlarından Balıkesir'in Bandırma Sanayispor takımının kalecisi Oğuzhan Kamacı, antrenmanda fenalaşarak hayatını kaybetti.

İlk maça hazırlanıyordu

28 yaşındaki Kamac, 600 Evler Spor Kompleksi'nde ligin ilk maçı Gönen Karşıyakaspor hazırlıkları sırasında fenalaştı. Bu sırada arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kamacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kaleci, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamacı'nın cenazesinin bugün Haydar Çavuş Cami'ndeki törenin ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Daniel Naroditsky - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
DÜNYA
Satranç dahisi Daniel Naroditsky 29 yaşında hayatını kaybetti
00:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала