Altın 12 yılın en büyük düşüşünü yaşadı
Altın fiyatları, Pazartesi günü ons başına 4 bin 382 dolara çıkarak tarihi zirveye ulaşmasının ardından bugün yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 12 yılın en... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T21:21+0300
2025-10-21T21:21+0300
2025-10-21T21:21+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094476486_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a410fcb0ecf84a32f572c16efcfefe3d.jpg
Külçe altın, dün ons başına 4 bin 381.52 dolara çıkarak rekor kırmasının ardından bugün yüzde 6.3 değer kaybetti.Analistler, Çin ve ABD arasındaki olumlu ticaret görüşmeleri, güçlenen dolar, ABD’de hükümetin kapanması endişeleri ve Hindistan’daki mevsimsel alımların sona ermesinin piyasadaki satışları tetiklediğini belirtiyor. Gelecek hafta Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in yapacağı görüşmelerin güvenli liman talebini bir miktar azalttığı ifade edildi. Altının ons fiyatı New York’ta saat 11.02 itibarıyla 4 bin 129.37 dolara geriledi.
2025
Altın fiyatları, Pazartesi günü ons başına 4 bin 382 dolara çıkarak tarihi zirveye ulaşmasının ardından bugün yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 12 yılın en sert günlük düşüşünü yaşadı.
Külçe altın, dün ons başına 4 bin 381.52 dolara çıkarak rekor kırmasının ardından bugün yüzde 6.3 değer kaybetti.
Analistler, Çin ve ABD arasındaki olumlu ticaret görüşmeleri, güçlenen dolar, ABD’de hükümetin kapanması endişeleri ve Hindistan’daki mevsimsel alımların sona ermesinin piyasadaki satışları tetiklediğini belirtiyor.
Gelecek hafta Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in yapacağı görüşmelerin güvenli liman talebini bir miktar azalttığı ifade edildi. Altının ons fiyatı New York’ta saat 11.02 itibarıyla 4 bin 129.37 dolara geriledi.