Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Altın 12 yılın en büyük düşüşünü yaşadı
Altın fiyatları, Pazartesi günü ons başına 4 bin 382 dolara çıkarak tarihi zirveye ulaşmasının ardından bugün yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 12 yılın en... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
altın
ons altın
gram altın
külçe altın
altın fiyatları
çeyrek altın
yarım altın
yarım gram altın
kuyumcu
altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın, kuyumcu
21:21 21.10.2025
Altın fiyatları, Pazartesi günü ons başına 4 bin 382 dolara çıkarak tarihi zirveye ulaşmasının ardından bugün yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 12 yılın en sert günlük düşüşünü yaşadı.
Külçe altın, dün ons başına 4 bin 381.52 dolara çıkarak rekor kırmasının ardından bugün yüzde 6.3 değer kaybetti.
Analistler, Çin ve ABD arasındaki olumlu ticaret görüşmeleri, güçlenen dolar, ABD’de hükümetin kapanması endişeleri ve Hindistan’daki mevsimsel alımların sona ermesinin piyasadaki satışları tetiklediğini belirtiyor.
Gelecek hafta Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in yapacağı görüşmelerin güvenli liman talebini bir miktar azalttığı ifade edildi. Altının ons fiyatı New York’ta saat 11.02 itibarıyla 4 bin 129.37 dolara geriledi.
