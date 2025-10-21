https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/afad-buyuklugunu-acikladi-kahramanmarasta-sabaha-karsi-deprem-1100346246.html
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Kahramanmaraş'ta sabaha karşı deprem
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Kahramanmaraş'ta sabaha karşı deprem
Sputnik Türkiye
AFAD verilerine göre bugün sabah saat 05.05 Kahramanmaraş merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T07:52+0300
2025-10-21T07:52+0300
2025-10-21T07:52+0300
son depremler
kahramanmaraş
afad
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün sabah saat 05.05'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/prof-dr-suleyman-pampaldan-osmaniye-depremi-yorumu-yeni-bir-aktif-fay-tespit-ettim-son-depreme-cok-1100324360.html
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kahramanmaraş, afad, deprem
kahramanmaraş, afad, deprem
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Kahramanmaraş'ta sabaha karşı deprem
AFAD verilerine göre bugün sabah saat 05.05 Kahramanmaraş merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün sabah saat 05.05'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.