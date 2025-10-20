https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/prof-dr-suleyman-pampaldan-osmaniye-depremi-yorumu-yeni-bir-aktif-fay-tespit-ettim-son-depreme-cok-1100324360.html

Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan Osmaniye depremi yorumu: 'Yeni bir aktif fay tespit ettim, son depreme çok yakın'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki sismik hareketlilik yakından takip edilirken, dün Osmaniye'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Pampal, bölgede Savrun Fayı’na odaklanıldığını ancak onu kesen doğu-batı yönlü çok sayıda aktif fay bulunduğunu belirterek, bu fayların da ciddi tehlike oluşturduğunu vurguladı.'Savrun Fayı'nı dik kesen faylar var'Prof. Dr. Pampal, Feke, Yardibi, Minnetli ve Göksun arasında doğu-batı doğrultulu aktif fayların bulunduğunu, bu fayların Savrun Fayı’nı dik şekilde kestiğini söyledi. Bu kapsamda kendi haritalandırdığı ve isimlendirdiği Akçalıuşağı ve Bozdağanuşağı faylarının geçtiğimiz yıl 5,5 büyüklüğünde iki ayrı deprem ürettiğini hatırlattı.‘Hareketlilik sürüyor, dikkatli olunmalı'Son olarak 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin de Savrun Fayı’nı kesen aktif faylardan biri üzerinde gerçekleştiğini belirten Pampal, “Akçalıuşağı Fayının uzantısı Sumbas’ın biraz kuzeyine uzanıyor. Akçalıuşağı ile Bozdağanuşağı fayları birbirine çok yakın. Bir iki ay önce yine bu bölgeye yakın 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu. Burada bir hareketlilik var. Daha önce de bunu gündeme getirmiştim. Dikkatli olunması gerekiyor” dedi.Depremlerin, Minnetli ve Kozan çevresinde geçmişte de görüldüğüne dikkat çeken Pampal, doğu-batı yönlü bu fayların, bölgede olası yeni depremler için göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.'6-6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar var'Bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Pampal, son depremlerin ciddi bir uyarı niteliği taşıdığına işaret ederek, “Bu hareketlilik bize şu mesajı veriyor; bölgede 6 ila 6,5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olan aktif faylar var” dedi.'Yeni fay tespit ettim'Prof. Dr. Süleyman Pampal, özellikle kendi haritalandırdığı ve isimlendirdiği Akçalıuşağı ve Bozdağanuşağı faylarının bölgede dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi. Bu iki fayın, daha büyük bir ana fayla birleşmeden bağımsız şekilde uzandığını vurguladı.Ayrıca Prof. Dr. Pampal, bu yaz yaptığı arazi çalışmalarında yeni bir aktif fay daha tespit ettiğini de açıkladı: Savrun Fayı açıklaması: '7'den büyük deprem üretmez'Prof. Dr. Süleyman Pampal, Savrun Fayı üzerine yapılan yorumlar konusunda meslektaşlarıyla fikir ayrılıkları yaşandığını belirterek, “Bu fay aktif değil, 7’den büyük deprem üretmesi beklenmemeli” dedi. Fay hattının sahada yapılan detaylı çalışmalarla incelendiğini vurgulayan Pampal, kamuoyunu gereksiz yere endişeye sevk eden yorumlara karşı uyarıda bulundu.

