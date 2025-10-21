https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/adanada-bir-adam-otomobilde-olu-bulundu-vucudunda-darp-izleri-tespit-edildi-1100372253.html
Adana'da bir adam otomobilde ölü bulundu: Vücudunda darp izleri tespit edildi
Adana'nın Çukurova ilçesinde hareketsiz halde otomobilin içinde duran adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Adamın vücudunda darp izleri olduğu görüldü. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
Çukurova'da otomobilde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.Ekipler otomobildeki kişinin 54 yaşındaki İlyas Ünalan olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan ilk incelemede Ünalan'ın vücudunda darp izleri olduğu görüldü.Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, aynı aileden 3 kişiyi gözaltına aldı.
22:01 21.10.2025 (güncellendi: 22:05 21.10.2025)
