Abhazya Cumhurbaşkanı Gunba: Sputnik Abhazya, Abhaz gazeteciliğine kendi çekiciliğini katıyor
Abhazya Cumhurbaşkanı Gunba: Sputnik Abhazya, Abhaz gazeteciliğine kendi çekiciliğini katıyor
Abhazya'da, Rus "Yeni Medya Atölyesi"nin modeli ve desteğiyle gerçekleştirilen "Abhazya'nın Yeni Medyası" projesinin ilk modülü başlatıldı.
Etkinliği ziyaret eden Abhazya Cumhurbaşkanı Badr Gunba, Sputnik muhabirlerinin çalışmalarını takdir ederek övgülerde bulundu.Gunba, “Sputnik Abhazya, Abhaz gazeteciliğine kendine özgü çekiciliği kattı. Bunlar arasında Abhaz gazeteciliğinde korunan hem modern hem de geleneksel yaklaşımlar yer alıyor. Bu nedenle ekibe başarılar diliyorum” dedi.Gunba ayrıca, Sputnik Abhazya'yı takip ettiğini ve gerçek profesyonellerin çalıştığı ajansı bizzat ziyaret ettiğini vurguladı.
Abhazya Cumhurbaşkanı Gunba: Sputnik Abhazya, Abhaz gazeteciliğine kendi çekiciliğini katıyor

18:09 21.10.2025 (güncellendi: 18:16 21.10.2025)
Abhazya Cumhurbaşkanı Badr Gunba
Abhazya Cumhurbaşkanı Badr Gunba - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
Abhazya'da, Rus “Yeni Medya Atölyesi”nin modeli ve desteğiyle gerçekleştirilen “Abhazya'nın Yeni Medyası” projesinin ilk modülü başlatıldı.
Etkinliği ziyaret eden Abhazya Cumhurbaşkanı Badr Gunba, Sputnik muhabirlerinin çalışmalarını takdir ederek övgülerde bulundu.
Gunba,Sputnik Abhazya, Abhaz gazeteciliğine kendine özgü çekiciliği kattı. Bunlar arasında Abhaz gazeteciliğinde korunan hem modern hem de geleneksel yaklaşımlar yer alıyor. Bu nedenle ekibe başarılar diliyorum” dedi.
Gunba ayrıca, Sputnik Abhazya'yı takip ettiğini ve gerçek profesyonellerin çalıştığı ajansı bizzat ziyaret ettiğini vurguladı.
