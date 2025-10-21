Abdulkadir Selvi: Özgür Özel kapana kısıldı

"CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili mahkeme 24 Ekim Cuma günü görülecek. Mahkeme öncesinde CHP’de gergin bir bekleyiş söz konusu. Eğer mahkemeden ret kararı ya da erteleme çıkarsa Özgür Özel derin bir oh çekecek. Çünkü bu durumda iktidarı devam edecek. Kasım ayında da olağan kongreyi yapıp şaibeli kurultay davasından çıkacak kararları hükümsüz hale getirecek.

Özgür Özel’in ret kararına ya da en azından yeni bir ertelemeye ihtiyacı var. Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa bu kez Kemal Kılıçdaroğlu derin bir oh çekecek. Çünkü CHP’nin başına yeniden dönecek. Özgür Özel yönetimi çekilecek, Kılıçdaroğlu CHP’nin tek hâkimi olacak."