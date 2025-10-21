https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/abdnin-ucak-tedarigi-tehdidine-cinden-yanit-1100358114.html

ABD’nin uçak tedariği tehdidine Çin’den yanıt

ABD'nin uçak tedariği tehdidine Çin'den yanıt

21.10.2025

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pekin’in hakimiyetine karşı bir hamle olarak değerlendirilen ABD-Avustralya kritik madenler anlaşmasıyla ilgili bir soruyu yanıtladı. Guo, “Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin oluşumu, piyasa ve şirket tercihlerinin bir sonucu” dedi ve ekledi:Trump, 1 Kasım’a kadar bir ticaret anlaşmasına varılamaması durumunda Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanabileceğini açıklamıştı.ABD-Çin uçak kriziTrump 10 Ekim’de “Birçok ürünümüz var, bunlardan biri de uçak. Çin’in çok sayıda Boeing uçağı var ve parçalara ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.Boeing bu yıl şimdiye kadar Çinli operatörlere 54 uçak teslim etti, ancak Mayıs ayında ticaret gerginlikleri nedeniyle teslimatlar durduruldu. ABD basınına göre göre Trump’ın son tehditleri, ihracat kısıtlamaları yürürlüğe girerse tehlikeye girebilecek potansiyel 500 jetlik Boeing siparişini tehlikeye atıyor.

çin

abd

