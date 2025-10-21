Türkiye
ABD’nin uçak tedariği tehdidine Çin’den yanıt
ABD’nin uçak tedariği tehdidine Çin’den yanıt
Çin, Salı günü ABD ile Avustralya arasında imzalanan kritik madenler anlaşmasına ve Trump'ın 'uçak parçaları' uyarısına yanıt vererek, nadir toprak elementleri...
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pekin’in hakimiyetine karşı bir hamle olarak değerlendirilen ABD-Avustralya kritik madenler anlaşmasıyla ilgili bir soruyu yanıtladı. Guo, “Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin oluşumu, piyasa ve şirket tercihlerinin bir sonucu” dedi ve ekledi:Trump, 1 Kasım’a kadar bir ticaret anlaşmasına varılamaması durumunda Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanabileceğini açıklamıştı.ABD-Çin uçak kriziTrump 10 Ekim’de “Birçok ürünümüz var, bunlardan biri de uçak. Çin’in çok sayıda Boeing uçağı var ve parçalara ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.Boeing bu yıl şimdiye kadar Çinli operatörlere 54 uçak teslim etti, ancak Mayıs ayında ticaret gerginlikleri nedeniyle teslimatlar durduruldu. ABD basınına göre göre Trump’ın son tehditleri, ihracat kısıtlamaları yürürlüğe girerse tehlikeye girebilecek potansiyel 500 jetlik Boeing siparişini tehlikeye atıyor.
Çin, Salı günü ABD ile Avustralya arasında imzalanan kritik madenler anlaşmasına ve Trump’ın ‘uçak parçaları’ uyarısına yanıt vererek, nadir toprak elementleri bakımından zengin ülkelerin tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmak için ‘aktif bir rol oynaması gerektiğini’ söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pekin’in hakimiyetine karşı bir hamle olarak değerlendirilen ABD-Avustralya kritik madenler anlaşmasıyla ilgili bir soruyu yanıtladı. Guo, “Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin oluşumu, piyasa ve şirket tercihlerinin bir sonucu” dedi ve ekledi:

Kritik minerallere sahip kaynak zengini ülkeler, sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliği ile istikrarını koruma konusunda aktif bir rol oynamalı ve normal ekonomik ile ticari iş birliğini sağlamalı.

Trump, 1 Kasım’a kadar bir ticaret anlaşmasına varılamaması durumunda Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanabileceğini açıklamıştı.
ABD Başkanı ayrıca Çin’e uçak ihracatına kısıtlama getirilmesini önerdi ve Çin’in nadir toprak elementleri üzerindeki hakimiyetinin ABD’nin bu maddelere erişimi açısından potansiyel bir tehdit oluşturabileceği uyarısında bulundu. Ancak daha sonra Güney Kore’deki zirvede Çin lideri Şi Cinping ile bu konuyu çözebileceğini de söyledi.

ABD-Çin uçak krizi

Trump 10 Ekim’de “Birçok ürünümüz var, bunlardan biri de uçak. Çin’in çok sayıda Boeing uçağı var ve parçalara ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.
Boeing bu yıl şimdiye kadar Çinli operatörlere 54 uçak teslim etti, ancak Mayıs ayında ticaret gerginlikleri nedeniyle teslimatlar durduruldu.
Çin havayollarının şu anda çoğunluğu 737 Max olmak üzere 180’den fazla uçağı var. Çin, toplamda yaklaşık 1850 Boeing uçağı işletiyor. Buna karşılık 2 bin100 Airbus jeti ve 186 yerli imalatçı Comac üretimi yolcu ve kargo uçağı bulunuyor.
ABD basınına göre göre Trump’ın son tehditleri, ihracat kısıtlamaları yürürlüğe girerse tehlikeye girebilecek potansiyel 500 jetlik Boeing siparişini tehlikeye atıyor.
