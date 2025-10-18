https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/cin-ticaret-bakani-cin-ulusal-cikarlarini-koruma-hakkini-sakli-tutuyor-1100284541.html

Çin: Ülkemiz, ulusal çıkarlarını koruma hakkını saklı tutuyor

Çin: Ülkemiz, ulusal çıkarlarını koruma hakkını saklı tutuyor

Sputnik Türkiye

Çin Ticaret Bakanı Wang Yi, ülkesinin kendi ulusal çıkarlarını koruma hakkını saklı tuttuğunu açıklayarak karşılıklı çatışmanın yalnızca kayıplara yol... 18.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-18T03:23+0300

2025-10-18T03:23+0300

2025-10-18T03:36+0300

dünya

abd

wang

abd

madrid

pekin

ticaret bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/17/1064949170_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_0f8f015780ed7719083764eee898c3a1.jpg

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, ABD’nin kısıtlayıcı önlemlerine karşı ülkesinin kendi ulusal çıkarlarını koruma hakkını saklı tuttuğunu açıkladığı bildirildi.Batı medyasında yer alan haberlere göre, Çin Ticaret Bakanı Wang Yi'ni, Çin ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin son durumunu, Blackstone Group’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Stephen Schwarzman ile yaptığı görüşmede ele aldığı belirtildi.Çin Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde, şu ifadeler yer aldı:Wang Yi ayrıca, Pekin ile Washington arasındaki işbirliğinin her iki taraf için de faydalı olduğunu, ancak karşılıklı çatışmanın yalnızca kayıplara yol açacağını vurgulayarak, “Umarız ABD, iki ülke liderlerinin telefon görüşmesinde ulaştığı önemli mutabakat doğrultusunda, Çin ile eşit temelde diyalog ve istişare yürütür, böylece mevcut anlaşmazlıklar uygun bir şekilde çözülebilir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/trump-si-ile-gorusecegim-1100272071.html

abd

madrid

pekin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, wang, abd, madrid, pekin, ticaret bakanlığı