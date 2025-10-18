https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/cin-ticaret-bakani-cin-ulusal-cikarlarini-koruma-hakkini-sakli-tutuyor-1100284541.html
Çin: Ülkemiz, ulusal çıkarlarını koruma hakkını saklı tutuyor
2025-10-18T03:23+0300
2025-10-18T03:23+0300
2025-10-18T03:36+0300
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, ABD’nin kısıtlayıcı önlemlerine karşı ülkesinin kendi ulusal çıkarlarını koruma hakkını saklı tuttuğunu açıkladığı bildirildi.Batı medyasında yer alan haberlere göre, Çin Ticaret Bakanı Wang Yi'ni, Çin ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin son durumunu, Blackstone Group’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Stephen Schwarzman ile yaptığı görüşmede ele aldığı belirtildi.Çin Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde, şu ifadeler yer aldı:Wang Yi ayrıca, Pekin ile Washington arasındaki işbirliğinin her iki taraf için de faydalı olduğunu, ancak karşılıklı çatışmanın yalnızca kayıplara yol açacağını vurgulayarak, “Umarız ABD, iki ülke liderlerinin telefon görüşmesinde ulaştığı önemli mutabakat doğrultusunda, Çin ile eşit temelde diyalog ve istişare yürütür, böylece mevcut anlaşmazlıklar uygun bir şekilde çözülebilir” dedi.
03:23 18.10.2025 (güncellendi: 03:36 18.10.2025)
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, ABD’nin kısıtlayıcı önlemlerine karşı ülkesinin kendi ulusal çıkarlarını koruma hakkını saklı tuttuğunu açıkladığı bildirildi.
Batı medyasında yer alan haberlere göre, Çin Ticaret Bakanı Wang Yi'ni, Çin ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin son durumunu, Blackstone Group’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Stephen Schwarzman ile yaptığı görüşmede ele aldığı belirtildi.
Çin Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde, şu ifadeler yer aldı:
İki ülke liderlerinin stratejik yönlendirmesiyle ticaret ve ekonomi alanındaki çalışma grupları, mayıs ayından bu yana dört tur müzakere gerçekleştirdi ve bu süreçte önemli sonuçlara ulaşıldı. Bu da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin istikrarına katkı sağladı. Çin, kendi çıkarlarını korumak için gerekli adımları atma hakkına sahiptir
Wang Yi ayrıca, Pekin ile Washington arasındaki işbirliğinin her iki taraf için de faydalı olduğunu, ancak karşılıklı çatışmanın yalnızca kayıplara yol açacağını vurgulayarak, “Umarız ABD, iki ülke liderlerinin telefon görüşmesinde ulaştığı önemli mutabakat doğrultusunda, Çin ile eşit temelde diyalog ve istişare yürütür, böylece mevcut anlaşmazlıklar uygun bir şekilde çözülebilir” dedi.