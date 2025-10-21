https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/abdli-kadin-100-bin-dolar-kazandigi-piyangonun-sayilarini-yapay-zekaya-sordugunu--acikladi-1100355268.html

Piyango numaralarını yapay zekaya soran kadın 4 milyon lira kazandı

Piyango numaralarını yapay zekaya soran kadın 4 milyon lira kazandı

Michigan'lı bir kadın, 100 bin dolar değerinde büyük bir piyango ikramiyesi kazandı. Tammy Carvey, piyangoda oynadığı sayıları yapay zekaya sorduğunu açıkladı. 21.10.2025, Sputnik Türkiye

Michigan Piyangosu'na göre, Tammy Carvey, 6 Eylül çekilişinde dört beyaz topu ve Powerball'u eşleştirerek 50 bin dolarlık ödülü kazandı. Bu ödül daha sonra Power Play sayesinde ikiye katlanarak 100 bin dolara çıktı.Tammy Carvey, basına yaptığı açıklamada piyangoyu kazanmasına yol açan sayıları nasıl seçtiğini açıkladı. "Powerball'u yalnızca büyük ikramiye yükseldiğinde ve 1 milyar doların üzerinde olduğunda oynuyorum, bu yüzden bir bilet aldım" dedi. Carvey oynacağını sayılar için yapay zekaya başvurduğunu vurgulayarak "Biletimde bu numaraları oynadım" ifadelerini kullandı.

