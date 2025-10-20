https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/bati-medyasi-trump-zelenskiy-ile-gorusmede-onun-sozlerini-gormezden-geldi--1100340996.html

Batı medyası: Trump, Zelenskiy'i görmezden geldi

Batı medyası: Trump, Zelenskiy'i görmezden geldi

Sputnik Türkiye

Batı medyası, Trump'ın Zelenskiy ile görüşmesinde Zelenskiy'i dinlemeyerek Nobel ödülü alamaması hakkında şikayet ettiğini yazdı. 20.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-20T22:31+0300

2025-10-20T22:31+0300

2025-10-20T22:33+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

vladimir zelenskiy

donald trump

washington

washington post

nobel komitesi

nobel barış ödülü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281263_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_6a4d1afb69aab2522f0f15d608ba7861.jpg

17 Ekim'de Washington'da gerçekleştirilen ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy görüşmesine dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Washington Post kaynaklarına dayandırdığı bir haberde, Trump’ın Washington’da Zelenskiy ile yaptığı görüşme sırasında onun açıklamalarına dikkat etmediğini ve Nobel Barış Ödülü’nü almadığı için şikayet etmeye devam ettiğini aktardı. 'Tomahawk alamayacaklarını açıkça söyledi'CNN, Trump’ın samimi ve doğrudan bir görüşmede Zelenskiy’e uzun menzilli Tomahawk füzelerini almayacağını açıkça ilettiğini bildirdi.Trump'ın Zelenskiy’i dinlediği, ancak söylediklerine tepki vermediği belirtildi.Haberde, ismi açıklanmayan bir Avrupa diplomatının, Trump’ın sürekli olarak Nobel Barış Ödülü’nü alamamasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği ifade edildi. Nobel Barış ÖdülüOslo’daki Nobel Komitesi, 2025 Barış Ödülü’nü Venezuela halkının demokratik haklarını ilerletmek için yorulmadan çalışan Maria Corina Machado’ya verdiğini açıklamıştı. Trump da aday gösterilmişti, ancak ödülü kazanamamıştı. Beyaz Saray, Nobel Komitesi için siyasetin, barışın kendisinden daha önemli olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/beyaz-saray-abd-ve-avustralya-onumuzdeki-6-ayda-kritik-minerallere-3-milyar-dolarin-uzerinde-1100340589.html

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, vladimir zelenskiy, donald trump, washington, washington post, nobel komitesi, nobel barış ödülü