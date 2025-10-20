https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/bati-medyasi-trump-zelenskiy-ile-gorusmede-onun-sozlerini-gormezden-geldi--1100340996.html
Batı medyası: Trump, Zelenskiy'i görmezden geldi
Batı medyası, Trump'ın Zelenskiy ile görüşmesinde Zelenskiy'i dinlemeyerek Nobel ödülü alamaması hakkında şikayet ettiğini yazdı. 20.10.2025, Sputnik Türkiye
17 Ekim'de Washington'da gerçekleştirilen ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy görüşmesine dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Washington Post kaynaklarına dayandırdığı bir haberde, Trump’ın Washington’da Zelenskiy ile yaptığı görüşme sırasında onun açıklamalarına dikkat etmediğini ve Nobel Barış Ödülü’nü almadığı için şikayet etmeye devam ettiğini aktardı. 'Tomahawk alamayacaklarını açıkça söyledi'CNN, Trump’ın samimi ve doğrudan bir görüşmede Zelenskiy’e uzun menzilli Tomahawk füzelerini almayacağını açıkça ilettiğini bildirdi.Trump'ın Zelenskiy’i dinlediği, ancak söylediklerine tepki vermediği belirtildi.Haberde, ismi açıklanmayan bir Avrupa diplomatının, Trump’ın sürekli olarak Nobel Barış Ödülü’nü alamamasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği ifade edildi. Nobel Barış ÖdülüOslo’daki Nobel Komitesi, 2025 Barış Ödülü’nü Venezuela halkının demokratik haklarını ilerletmek için yorulmadan çalışan Maria Corina Machado’ya verdiğini açıklamıştı. Trump da aday gösterilmişti, ancak ödülü kazanamamıştı. Beyaz Saray, Nobel Komitesi için siyasetin, barışın kendisinden daha önemli olduğunu belirtmişti.
17 Ekim'de Washington'da gerçekleştirilen ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy görüşmesine dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Washington Post kaynaklarına dayandırdığı bir haberde, Trump’ın Washington’da Zelenskiy ile yaptığı görüşme sırasında onun açıklamalarına dikkat etmediğini ve Nobel Barış Ödülü’nü almadığı için şikayet etmeye devam ettiğini aktardı.
'Tomahawk alamayacaklarını açıkça söyledi'
CNN, Trump’ın samimi ve doğrudan bir görüşmede Zelenskiy’e uzun menzilli Tomahawk füzelerini almayacağını açıkça ilettiğini bildirdi.Trump'ın Zelenskiy’i dinlediği, ancak söylediklerine tepki vermediği belirtildi.
Haberde, ismi açıklanmayan bir Avrupa diplomatının, Trump’ın sürekli olarak Nobel Barış Ödülü’nü alamamasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği ifade edildi.
Oslo’daki Nobel Komitesi, 2025 Barış Ödülü’nü Venezuela halkının demokratik haklarını ilerletmek için yorulmadan çalışan Maria Corina Machado
’ya verdiğini açıklamıştı. Trump da aday gösterilmişti, ancak ödülü kazanamamıştı. Beyaz Saray, Nobel Komitesi için siyasetin, barışın kendisinden daha önemli olduğunu belirtmişti.