Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/bati-medyasi-trump-zelenskiy-ile-gorusmede-onun-sozlerini-gormezden-geldi--1100340996.html
Batı medyası: Trump, Zelenskiy'i görmezden geldi
Batı medyası: Trump, Zelenskiy'i görmezden geldi
Sputnik Türkiye
Batı medyası, Trump'ın Zelenskiy ile görüşmesinde Zelenskiy'i dinlemeyerek Nobel ödülü alamaması hakkında şikayet ettiğini yazdı. 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T22:31+0300
2025-10-20T22:33+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
vladimir zelenskiy
donald trump
washington
washington post
nobel komitesi
nobel barış ödülü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281263_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_6a4d1afb69aab2522f0f15d608ba7861.jpg
17 Ekim'de Washington'da gerçekleştirilen ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy görüşmesine dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Washington Post kaynaklarına dayandırdığı bir haberde, Trump’ın Washington’da Zelenskiy ile yaptığı görüşme sırasında onun açıklamalarına dikkat etmediğini ve Nobel Barış Ödülü’nü almadığı için şikayet etmeye devam ettiğini aktardı. 'Tomahawk alamayacaklarını açıkça söyledi'CNN, Trump’ın samimi ve doğrudan bir görüşmede Zelenskiy’e uzun menzilli Tomahawk füzelerini almayacağını açıkça ilettiğini bildirdi.Trump'ın Zelenskiy’i dinlediği, ancak söylediklerine tepki vermediği belirtildi.Haberde, ismi açıklanmayan bir Avrupa diplomatının, Trump’ın sürekli olarak Nobel Barış Ödülü’nü alamamasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği ifade edildi. Nobel Barış ÖdülüOslo’daki Nobel Komitesi, 2025 Barış Ödülü’nü Venezuela halkının demokratik haklarını ilerletmek için yorulmadan çalışan Maria Corina Machado’ya verdiğini açıklamıştı. Trump da aday gösterilmişti, ancak ödülü kazanamamıştı. Beyaz Saray, Nobel Komitesi için siyasetin, barışın kendisinden daha önemli olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/beyaz-saray-abd-ve-avustralya-onumuzdeki-6-ayda-kritik-minerallere-3-milyar-dolarin-uzerinde-1100340589.html
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281263_25:0:1000:731_1920x0_80_0_0_b4e882d2283a0326ff49266e912fa38d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, vladimir zelenskiy, donald trump, washington, washington post, nobel komitesi, nobel barış ödülü
abd, vladimir zelenskiy, donald trump, washington, washington post, nobel komitesi, nobel barış ödülü

Batı medyası: Trump, Zelenskiy'i görmezden geldi

22:31 20.10.2025 (güncellendi: 22:33 20.10.2025)
© AP Photo / Alex BrandonABD Başkanı Donald Trump-Vladimir Zelenskiy
ABD Başkanı Donald Trump-Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Batı medyası, Trump'ın Zelenskiy ile görüşmesinde Zelenskiy'i dinlemeyerek Nobel ödülü alamaması hakkında şikayet ettiğini yazdı.
17 Ekim'de Washington'da gerçekleştirilen ABD Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy görüşmesine dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Washington Post kaynaklarına dayandırdığı bir haberde, Trump’ın Washington’da Zelenskiy ile yaptığı görüşme sırasında onun açıklamalarına dikkat etmediğini ve Nobel Barış Ödülü’nü almadığı için şikayet etmeye devam ettiğini aktardı.

'Tomahawk alamayacaklarını açıkça söyledi'

CNN, Trump’ın samimi ve doğrudan bir görüşmede Zelenskiy’e uzun menzilli Tomahawk füzelerini almayacağını açıkça ilettiğini bildirdi.Trump'ın Zelenskiy’i dinlediği, ancak söylediklerine tepki vermediği belirtildi.
Haberde, ismi açıklanmayan bir Avrupa diplomatının, Trump’ın sürekli olarak Nobel Barış Ödülü’nü alamamasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği ifade edildi.

Nobel Barış Ödülü

Oslo’daki Nobel Komitesi, 2025 Barış Ödülü’nü Venezuela halkının demokratik haklarını ilerletmek için yorulmadan çalışan Maria Corina Machado’ya verdiğini açıklamıştı. Trump da aday gösterilmişti, ancak ödülü kazanamamıştı. Beyaz Saray, Nobel Komitesi için siyasetin, barışın kendisinden daha önemli olduğunu belirtmişti.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
DÜNYA
Beyaz Saray: ABD ve Avustralya önümüzdeki 6 ayda kritik minerallere 3 milyar doların üzerinde yatırım yapacak
21:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала