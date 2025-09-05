Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/boluda-ayi-avi-karari-yaralama-ve-olume-sebep-olanlar-ihtiyac-halinde-avlanabilecek-1099143432.html
Bolu'da ayı avı kararı: Yaralama ve ölüme sebep olanlar ihtiyaç halinde avlanabilecek
Bolu'da ayı avı kararı: Yaralama ve ölüme sebep olanlar ihtiyaç halinde avlanabilecek
Sputnik Türkiye
Bolu'da ayı saldırısı sonucu yaralanan kişinin başvurusu üzerine "insanların yaralanması ve ölüm olayına sebep olabileceği" değerlendirilen ayının avlanması... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T16:32+0300
2025-09-05T16:32+0300
yaşam
ayı
bolu
avcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088282759_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_0347f101e12819a07d1e10cd4d876897.jpg
Bolu'da ayı saldırısı sonucu yaralanan kişinin başvurusu üzerine "insanların yaralanması ve ölüm olayına sebep olabileceği" değerlendirilen ayının avlanması için avcılık derneklerine yazı gönderildi.Bolu Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü, Mudurnu'ya bağlı Taşkesti beldesinde uğradığı ayı saldırısı sonucu yaralanan Ertan K'nin, "ayının yöre halkı üzerinde endişe yarattığı" yönündeki dilekçesi üzerine çalışma başlattı.Zararlı yaban hayvanlarını kapsıyorMüdürlük, Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması ve Zararlılarıyla Mücadele Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine atıfta bulunularak, "insan yaralanması ve ölüm olaylarına sebep olan zararlı yaban hayvanlarının (ayı, kurt vb.) gerekli görüldüğünde bölgeden uzaklaştırılabileceği, ihtiyaç halinde avlanabileceği" kararı kapsamında avcılık derneklerine yazı gönderdi.Avcılara mesajDerneklere gönderilen yazıda, ayının avlanmasında görev almak isteyen avcıların müdürlükle irtibata geçmesi istendi.Bölgede ayı saldırısının önüne geçilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne müracaat edecek avcı ya da avcıların, jandarma ve sağlık ekipleri eşliğinde bölgede çalışma yapacağı öğrenildi.
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088282759_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6cfe028c41204e013ef0611ae8c337b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ayı, bolu, avcılık
ayı, bolu, avcılık

Bolu'da ayı avı kararı: Yaralama ve ölüme sebep olanlar ihtiyaç halinde avlanabilecek

16:32 05.09.2025
© İHA / VAHİT OLCAY-AW291891Bitlis ayı ile selfie çektiler
Bitlis ayı ile selfie çektiler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
© İHA / VAHİT OLCAY-AW291891
Abone ol
Bolu'da ayı saldırısı sonucu yaralanan kişinin başvurusu üzerine "insanların yaralanması ve ölüm olayına sebep olabileceği" değerlendirilen ayının avlanması için avcılık derneklerine yazı gönderildi.
Bolu'da ayı saldırısı sonucu yaralanan kişinin başvurusu üzerine "insanların yaralanması ve ölüm olayına sebep olabileceği" değerlendirilen ayının avlanması için avcılık derneklerine yazı gönderildi.
Bolu Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü, Mudurnu'ya bağlı Taşkesti beldesinde uğradığı ayı saldırısı sonucu yaralanan Ertan K'nin, "ayının yöre halkı üzerinde endişe yarattığı" yönündeki dilekçesi üzerine çalışma başlattı.

Zararlı yaban hayvanlarını kapsıyor

Müdürlük, Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması ve Zararlılarıyla Mücadele Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine atıfta bulunularak, "insan yaralanması ve ölüm olaylarına sebep olan zararlı yaban hayvanlarının (ayı, kurt vb.) gerekli görüldüğünde bölgeden uzaklaştırılabileceği, ihtiyaç halinde avlanabileceği" kararı kapsamında avcılık derneklerine yazı gönderdi.

Avcılara mesaj

Derneklere gönderilen yazıda, ayının avlanmasında görev almak isteyen avcıların müdürlükle irtibata geçmesi istendi.
Bölgede ayı saldırısının önüne geçilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne müracaat edecek avcı ya da avcıların, jandarma ve sağlık ekipleri eşliğinde bölgede çalışma yapacağı öğrenildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала