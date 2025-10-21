https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/ab-ve-ukrayna-catismayi-sonlandirmak-icin-12-maddelik-plan-hazirliyor-1100371697.html

‘AB ve Ukrayna, çatışmayı sonlandırmak için 12 maddelik plan hazırlıyor’

Sputnik Türkiye

Bloomberg, Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna'nın çatışmayı sonlandırmak için 12 maddelik plan hazırladığını öne sürdü.

Bloomberg’in konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, AB ve Ukrayna, Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmak için 12 maddelik bir plan hazırlıyor. Plan, özellikle Rusya'ya yönelik yaptırımların kademeli olarak kaldırılması, esir takası ve Ukraynalı çocukların iadesini içerecek.Kaynaklara göre, Moskova, Ukrayna'nın yeniden inşasına yardım etmeyi kabul ederse, Rusya'nın dondurulmuş varlıkları iade edilecek.Planın uygulanmasını ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık ettiği bir barış komisyonu denetleyecek. Plan, öncelikle Rusya ve Ukrayna’nın ateşkes anlaşması yapmalarını ve cephe hattında ilerlemeyi durdurmalarını öngörüyor. Ardından, Rusya Ukraynalı çocukları iade edecek ve esir takası gerçekleştirilecek.Ukrayna, güvenlik garantileri, çatışma sonrası yeniden inşa için kaynaklar ve Avrupa Birliği'ne hızlı bir şekilde katılma yolu elde edecek.Rusya'ya yönelik yaptırımlar kademeli olarak kaldırılacak; Merkez Bankası'nın yaklaşık 300 milyar dolarlık dondurulmuş varlıkları, ancak Moskova Ukrayna'nın yeniden inşasına katkı sağlamayı kabul ettikten sonra iade edilecek. Ardından Moskova ve Kiev, toprakların statüsü konusunda müzakerelere başlayacak.Rusya'nın askeri eylemleri yeniden başlatması durumunda yaptırımlar derhal uygulamaya konulacak.Kaynaklar, planın detayları üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve değişiklikler yapılabileceğini belirterek, herhangi bir önerinin Washington'dan onay alması gerekeceğinin özellikle vurguladı. Kaynaklar ayrıca, Avrupalı yetkililerin bu hafta ABD'yi ziyaret edebileceğini belirtti.Bloomberg, söz konusu planın Trump'ın daha önce yaptığı, ‘mevcut cephe hatlarında çatışmaların derhal durdurulması ve ardından müzakerelerin başlatılması’ yönündeki çağrılarıyla örtüştüğüne dikkat çekti.

