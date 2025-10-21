https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/ab-ve-ukrayna-catismayi-sonlandirmak-icin-12-maddelik-plan-hazirliyor-1100371697.html
‘AB ve Ukrayna, çatışmayı sonlandırmak için 12 maddelik plan hazırlıyor’
‘AB ve Ukrayna, çatışmayı sonlandırmak için 12 maddelik plan hazırlıyor’
Sputnik Türkiye
Bloomberg, Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna’nın çatışmayı sonlandırmak için 12 maddelik plan hazırladığını öne sürdü. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T21:07+0300
2025-10-21T21:07+0300
2025-10-21T21:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
bloomberg
avrupa birliği
ab
ukrayna
rusya
moskova
donald trump
dondurulmuş rus varlıkları
esir takası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085213649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e767d5920cb5300d0b60cd79a1f2149.jpg
Bloomberg’in konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, AB ve Ukrayna, Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmak için 12 maddelik bir plan hazırlıyor. Plan, özellikle Rusya'ya yönelik yaptırımların kademeli olarak kaldırılması, esir takası ve Ukraynalı çocukların iadesini içerecek.Kaynaklara göre, Moskova, Ukrayna'nın yeniden inşasına yardım etmeyi kabul ederse, Rusya'nın dondurulmuş varlıkları iade edilecek.Planın uygulanmasını ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık ettiği bir barış komisyonu denetleyecek. Plan, öncelikle Rusya ve Ukrayna’nın ateşkes anlaşması yapmalarını ve cephe hattında ilerlemeyi durdurmalarını öngörüyor. Ardından, Rusya Ukraynalı çocukları iade edecek ve esir takası gerçekleştirilecek.Ukrayna, güvenlik garantileri, çatışma sonrası yeniden inşa için kaynaklar ve Avrupa Birliği'ne hızlı bir şekilde katılma yolu elde edecek.Rusya'ya yönelik yaptırımlar kademeli olarak kaldırılacak; Merkez Bankası'nın yaklaşık 300 milyar dolarlık dondurulmuş varlıkları, ancak Moskova Ukrayna'nın yeniden inşasına katkı sağlamayı kabul ettikten sonra iade edilecek. Ardından Moskova ve Kiev, toprakların statüsü konusunda müzakerelere başlayacak.Rusya'nın askeri eylemleri yeniden başlatması durumunda yaptırımlar derhal uygulamaya konulacak.Kaynaklar, planın detayları üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve değişiklikler yapılabileceğini belirterek, herhangi bir önerinin Washington'dan onay alması gerekeceğinin özellikle vurguladı. Kaynaklar ayrıca, Avrupalı yetkililerin bu hafta ABD'yi ziyaret edebileceğini belirtti.Bloomberg, söz konusu planın Trump'ın daha önce yaptığı, ‘mevcut cephe hatlarında çatışmaların derhal durdurulması ve ardından müzakerelerin başlatılması’ yönündeki çağrılarıyla örtüştüğüne dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/trump-ukranyanin-kazanacagini-sanmiyorum-1100338352.html
ukrayna
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085213649_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2939250689180719d29076fd17c14ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bloomberg, avrupa birliği, ab, ukrayna, rusya, moskova, donald trump, dondurulmuş rus varlıkları, esir takası, plan
bloomberg, avrupa birliği, ab, ukrayna, rusya, moskova, donald trump, dondurulmuş rus varlıkları, esir takası, plan
‘AB ve Ukrayna, çatışmayı sonlandırmak için 12 maddelik plan hazırlıyor’
Bloomberg, Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna’nın çatışmayı sonlandırmak için 12 maddelik plan hazırladığını öne sürdü.
Bloomberg’in konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, AB ve Ukrayna, Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmak için 12 maddelik bir plan hazırlıyor. Plan, özellikle Rusya'ya yönelik yaptırımların kademeli olarak kaldırılması, esir takası ve Ukraynalı çocukların iadesini içerecek.
Kaynaklara göre, Moskova, Ukrayna'nın yeniden inşasına yardım etmeyi kabul ederse, Rusya'nın dondurulmuş varlıkları iade edilecek.
Planın uygulanmasını ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık ettiği bir barış komisyonu denetleyecek. Plan, öncelikle Rusya ve Ukrayna’nın ateşkes anlaşması yapmalarını ve cephe hattında ilerlemeyi durdurmalarını öngörüyor. Ardından, Rusya Ukraynalı çocukları iade edecek ve esir takası gerçekleştirilecek.
Ukrayna, güvenlik garantileri, çatışma sonrası yeniden inşa için kaynaklar ve Avrupa Birliği'ne hızlı bir şekilde katılma yolu elde edecek.
Rusya'ya yönelik yaptırımlar kademeli olarak kaldırılacak; Merkez Bankası'nın yaklaşık 300 milyar dolarlık dondurulmuş varlıkları, ancak Moskova Ukrayna'nın yeniden inşasına katkı sağlamayı kabul ettikten sonra iade edilecek. Ardından Moskova ve Kiev, toprakların statüsü konusunda müzakerelere başlayacak.
Rusya'nın askeri eylemleri yeniden başlatması durumunda yaptırımlar derhal uygulamaya konulacak.
Kaynaklar, planın detayları üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve değişiklikler yapılabileceğini belirterek, herhangi bir önerinin Washington'dan onay alması gerekeceğinin özellikle vurguladı. Kaynaklar ayrıca, Avrupalı yetkililerin bu hafta ABD'yi ziyaret edebileceğini belirtti.
Bloomberg, söz konusu planın Trump'ın daha önce yaptığı, ‘mevcut cephe hatlarında çatışmaların derhal durdurulması ve ardından müzakerelerin başlatılması’ yönündeki çağrılarıyla örtüştüğüne dikkat çekti.