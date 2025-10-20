https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/trump-ukranyanin-kazanacagini-sanmiyorum-1100338352.html

Trump: Ukranya'nın kazanacağını sanmıyorum

20.10.2025

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada Ukrayna’nın Rusya’ya karşı 'kazanacağını düşünmediğini' söyledi. Trump, Beyaz Saray’daki açıklamasında, “Hala kazanabilirler. Ben kazanacaklarını sanmıyorum ” dedi ve “Savaş garip bir şeydir, her şey olabilir” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, ateşkes sorulduğunda "oraya varacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.Trump, görüşmede ABD’nin Avustralya’ya denizaltı ihracatını hızlandıracağını belirterek “Avustralya’ya denizaltı sağlama süreci hızlı ilerliyor. Bu konuda üretimi artırıyoruz” dedi.ABD Başkanı, Çin’le ticaret konusundaki bir soru üzerine ise “Çin fırsatları kendi lehine çevirmeye çalışıyor ama iki ülke için de iyi olacak bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Trump ayrıca, “Güney Kore anlaşmasından sonra Çin’le çok güçlü bir ticaret anlaşmasına varacağımıza inanıyorum” dedi.‘Golf turnuvasına denk getirebiliriz’Başbakan Albanese, Trump’a Avustralya ziyareti daveti yaparak “Bir golf turnuvasının zamanlamasıyla denk getirebiliriz” diye espri yaptı. Trump ise geçmişte Avustralya’yı ziyaret ettiğini hatırlatarak “Tekrar gitmek isterim” dedi.Nadir toprak elementleri anlaşmasıGörüşmenin başında Albanese, Trump’ı Ortadoğu’da sağlanan ateşkes anlaşması nedeniyle tebrik etti ve “Bugün Avustralya-ABD ilişkileri açısından önemli bir gün olarak anılacak” ifadelerini kullandı.İki lider, güvenlik ve nadir toprak elementleri konusunda da yeni bir anlaşma imzaladı.Trump, anlaşmayı imzalarken “Önümüzdeki yıl o kadar çok nadir toprak elementine sahip olacağız ki ne yapacağımızı bilemeyeceğiz” dedi.Bu adımın, ABD’nin kritik madenlerde Çin’e olan bağımlılığını azaltma hedefinin bir parçası olduğu belirtiliyor.‘Hamas ateşkesi ihlal ediyor’Trump, ayrıca, “Hamas ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor. Eğer durumu kendi başlarına düzeltmezlerse, çok hızlı biçimde gereken yapılacak” ifadelerini kullandı.Trump, bu sözleriyle ihlalden neyi kastettiği konusunda detay vermedi

