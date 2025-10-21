Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
AB Ekonomi Komiseri Dombrovskis: Ukrayna’ya Rus varlıkları kullanılarak finansman sağlanmalı
AB Ekonomi Komiseri Dombrovskis: Ukrayna’ya Rus varlıkları kullanılarak finansman sağlanmalı
AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, AB'nin Ukrayna'ya verecek parasının olmadığını, bu nedenle Rusya'nın varlıkları karşılığında kredi alınması gerektiğini... 21.10.2025
Avrupa Komisyonu'nun ekonomi işlerinden sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği’nin (AB) 2026-2027 yıllarında Ukrayna'yı finanse edecek yeterli kaynağı olmadığını, bu nedenle dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak kredi sağlamaları gerektiğini söyledi.Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Dombrovskis, “Ukrayna'nın 2026-2027 ve sonrasındaki finansal ihtiyaçlarını karşılamak için tazminat kredisi gibi ek çözümler üzerinde çalışıyoruz. Ukrayna'ya, atıl durumdaki Rus varlıklarını kullanarak istikrarlı ve öngörülebilir bir finansman kaynağı sağlayacak ve böylece uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerimize de tam olarak uymuş olacağız” dedi.Dombrovskis ayrıca, AB Komisyonu'nun önerisinin Rus varlıklarına el konulmasını öngörmediğini de vurguladı.
AB Ekonomi Komiseri Dombrovskis: Ukrayna’ya Rus varlıkları kullanılarak finansman sağlanmalı

23:51 21.10.2025
© AFP 2023 / JOHN THYSAB Komusyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis
© AFP 2023 / JOHN THYS
AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, AB'nin Ukrayna'ya verecek parasının olmadığını, bu nedenle Rusya'nın varlıkları karşılığında kredi alınması gerektiğini belirtti.
Avrupa Komisyonu'nun ekonomi işlerinden sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği’nin (AB) 2026-2027 yıllarında Ukrayna'yı finanse edecek yeterli kaynağı olmadığını, bu nedenle dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak kredi sağlamaları gerektiğini söyledi.
Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Dombrovskis, “Ukrayna'nın 2026-2027 ve sonrasındaki finansal ihtiyaçlarını karşılamak için tazminat kredisi gibi ek çözümler üzerinde çalışıyoruz. Ukrayna'ya, atıl durumdaki Rus varlıklarını kullanarak istikrarlı ve öngörülebilir bir finansman kaynağı sağlayacak ve böylece uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerimize de tam olarak uymuş olacağız” dedi.
Dombrovskis ayrıca, AB Komisyonu'nun önerisinin Rus varlıklarına el konulmasını öngörmediğini de vurguladı.
Rus rublesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
DÜNYA
Amerikan medyası: ABD, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı konusunda isteksiz olduğunu Avrupa'ya bildirdi
Dün, 21:47
