https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/ab-ekonomi-komiseri-dombrovskis-ukraynaya-rus-varliklari-kullanilarak-finansman-saglanmali-1100373612.html
AB Ekonomi Komiseri Dombrovskis: Ukrayna’ya Rus varlıkları kullanılarak finansman sağlanmalı
AB Ekonomi Komiseri Dombrovskis: Ukrayna’ya Rus varlıkları kullanılarak finansman sağlanmalı
Sputnik Türkiye
AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, AB'nin Ukrayna'ya verecek parasının olmadığını, bu nedenle Rusya'nın varlıkları karşılığında kredi alınması gerektiğini... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T23:51+0300
2025-10-21T23:51+0300
2025-10-21T23:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa komisyonu
valdis dombrovskis
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa birliği
rusya
ab
avrupa
dondurulmuş rus varlıkları
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103671/54/1036715486_0:0:4674:2629_1920x0_80_0_0_f594646cf890e67679cd768457bb48da.jpg
Avrupa Komisyonu'nun ekonomi işlerinden sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği’nin (AB) 2026-2027 yıllarında Ukrayna'yı finanse edecek yeterli kaynağı olmadığını, bu nedenle dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak kredi sağlamaları gerektiğini söyledi.Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Dombrovskis, “Ukrayna'nın 2026-2027 ve sonrasındaki finansal ihtiyaçlarını karşılamak için tazminat kredisi gibi ek çözümler üzerinde çalışıyoruz. Ukrayna'ya, atıl durumdaki Rus varlıklarını kullanarak istikrarlı ve öngörülebilir bir finansman kaynağı sağlayacak ve böylece uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerimize de tam olarak uymuş olacağız” dedi.Dombrovskis ayrıca, AB Komisyonu'nun önerisinin Rus varlıklarına el konulmasını öngörmediğini de vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/amerikan-medyasi-abd-dondurulmus-rus-varliklarinin-kullanimi-konusunda-isteksiz-oldugunu-avrupaya-1100340411.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103671/54/1036715486_46:0:4350:3228_1920x0_80_0_0_7f5689b64581f659f70a66bc7456caaf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa komisyonu, valdis dombrovskis, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, rusya, ab, avrupa, dondurulmuş rus varlıkları, ukrayna
avrupa komisyonu, valdis dombrovskis, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, rusya, ab, avrupa, dondurulmuş rus varlıkları, ukrayna
AB Ekonomi Komiseri Dombrovskis: Ukrayna’ya Rus varlıkları kullanılarak finansman sağlanmalı
AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, AB'nin Ukrayna'ya verecek parasının olmadığını, bu nedenle Rusya'nın varlıkları karşılığında kredi alınması gerektiğini belirtti.
Avrupa Komisyonu'nun ekonomi işlerinden sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği’nin (AB) 2026-2027 yıllarında Ukrayna'yı finanse edecek yeterli kaynağı olmadığını, bu nedenle dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak kredi sağlamaları gerektiğini söyledi.
Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Dombrovskis, “Ukrayna'nın 2026-2027 ve sonrasındaki finansal ihtiyaçlarını karşılamak için tazminat kredisi gibi ek çözümler üzerinde çalışıyoruz. Ukrayna'ya, atıl durumdaki Rus varlıklarını kullanarak istikrarlı ve öngörülebilir bir finansman kaynağı sağlayacak ve böylece uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerimize de tam olarak uymuş olacağız” dedi.
Dombrovskis ayrıca, AB Komisyonu'nun önerisinin Rus varlıklarına el konulmasını öngörmediğini de vurguladı.