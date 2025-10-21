https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/ab-ekonomi-komiseri-dombrovskis-ukraynaya-rus-varliklari-kullanilarak-finansman-saglanmali-1100373612.html

AB Ekonomi Komiseri Dombrovskis: Ukrayna’ya Rus varlıkları kullanılarak finansman sağlanmalı

AB Ekonomi Komiseri Dombrovskis: Ukrayna'ya Rus varlıkları kullanılarak finansman sağlanmalı

AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, AB'nin Ukrayna'ya verecek parasının olmadığını, bu nedenle Rusya'nın varlıkları karşılığında kredi alınması gerektiğini... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu'nun ekonomi işlerinden sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği’nin (AB) 2026-2027 yıllarında Ukrayna'yı finanse edecek yeterli kaynağı olmadığını, bu nedenle dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak kredi sağlamaları gerektiğini söyledi.Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Dombrovskis, “Ukrayna'nın 2026-2027 ve sonrasındaki finansal ihtiyaçlarını karşılamak için tazminat kredisi gibi ek çözümler üzerinde çalışıyoruz. Ukrayna'ya, atıl durumdaki Rus varlıklarını kullanarak istikrarlı ve öngörülebilir bir finansman kaynağı sağlayacak ve böylece uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerimize de tam olarak uymuş olacağız” dedi.Dombrovskis ayrıca, AB Komisyonu'nun önerisinin Rus varlıklarına el konulmasını öngörmediğini de vurguladı.

