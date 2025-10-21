999 kişi tavuk dönerden zehirlenmişti: Davada karar açıklandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/999-kisi-tavuk-donerden-zehirlenmisti-davada-karar-aciklandi-1100364869.html

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 1 Nisan’da meydana gelen ve 999 kişinin tavuk dönerden zehirlenmesine neden olan olayla ilgili davada karar açıklandı. Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi, işletme sahibi E.T. ile döner ustası K.Y.’yi, 4 yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak yurt dışı yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi.Sanıklar suçlamayı kabul etmediDuruşmaya tutuklu sanıklar E.T. ve K.Y., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Savunmalarında, kimseye isteyerek zarar vermediklerini belirten sanıklar beraatlerini talep etti.Sanıkların avukatı, “Müvekkillerimin çocuğu ve çalışanı da aynı dönerden yemiştir. Bu durum, olayda kasıt olmadığının açık göstergesidir” ifadelerini kullandı. Avukat, sanıkların 7 aydır tutuklu olduğunu hatırlatarak, “Cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında müvekkillerim yeteri kadar cezaevinde kalmıştır” dedi.Müşteki avukatları cezalandırma talep ettiDuruşmada söz alan müşteki avukatları, sanıkların ihmal sonucu çok sayıda insanın sağlığını tehlikeye attığını belirterek cezalandırılmalarını talep etti. Hakim, tarafların beyanlarının ardından kararını açıkladı.4 yıl 2 ay hapis ve para cezasıMahkeme heyeti, sanıkları “taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıl 1 ay, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti” suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası ile 83 bin 300 TL idari para cezasına çarptırdı. Sanıkların tutuklu geçirdikleri süre göz önüne alınarak tahliyelerine karar verildi.Sanıklara yurt dışı yasağı uygulandıMahkeme, tahliye edilen sanıklara yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

