Profesör Avi Loeb uyardı: 'Dünya’ya doğru gelen 31/ATLAS uzaylı olabilir'

Harvard Üniversitesi’nden Profesör Avi Loeb, Temmuz ayında keşfedilen 3I/ATLAS adlı yıldızlararası nesneyi yakından takip ediyor. Loeb, bu nesnenin sıradan bir... 12.10.2025, Sputnik Türkiye

Temmuz ayında keşfedilen 3I/ATLAS adlı yıldızlararası nesneyi, Harvard Üniversitesi’nden Profesör Avi Loeb yakından izliyor.Profesör, nesnenin doğal olarak oluşmadığı ihtimalini yüzde 30-40 olarak değerlendirirken, ziyaretçinin sıradan bir kuyruklu yıldız olmayabileceğini, aksine gizlenmiş bir uzaylı teknolojisi 'Truva Atı' olabileceğini iddia etti.NASA’nın Mars’taki gezgin robotu tarafından çekilen görüntülerde 3I/ATLAS, yeşil parlayan uzun silindirik bir yapı olarak göründü. Loeb, bu görünümün kameraların görüntüleri üst üste bindirmesi sonucu oluşmuş bir yanılsama olabileceğini ve nesnenin daha yuvarlak ve yaklaşık 28 mil çapında devasa olabileceğini belirtti.Loeb, “Nikel karbonil oluşumu doğal kuyruklu yıldızlarda çok nadir görülür, ancak endüstriyel işlemlerde yaygındır” diyerek, nesnenin olası yapay bir kaynaktan geldiğini vurguladı.İnsanlığın Güneş Sistemi’nden geçen olası uzaylı teknolojilerini tanıma fırsatının sınırlı olduğunu belirten Loeb, “Tüm açılardan mümkün olduğunca veri toplamak, potansiyel riskleri anlamak için hayati önem taşıyor” dedi.

