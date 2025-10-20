https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/rusya-ukraynadaki-catismaya-uzun-vadeli-cozum-bulunmali-baris-garanti-altina-alinmali-1100313350.html

Rusya: Ukrayna’daki çatışmaya uzun vadeli çözüm bulunmalı, barış garanti altına alınmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünün köklü olması ve barışı garanti altına alması gerektiğini belitti. 20.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, Ukrayna çatışmasına çözüm arayışlarını değerlendirdi.Zaharova, “Çatışmanın temel nedenlerinden bahsettiğimiz zaman, bunu çatışmayı uzatmak için değil, tam tersine, çözümün köklü ve uzun vadeli olmasını ve barışı garanti altına almasını sağlamak için yapıyoruz” ifadesini kullandı.Rusya’nın, Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğindeki hükümetin duyurduğu bu hedefe odaklandığını vurgulayan Rus diplomat, “Biz, tüm bu yıllar boyunca gerçekten her zaman barışçıl bir çözüm arayışıyla bağlantılı olan yolu izliyoruz” dedi.Minsk anlaşmasını anımsatan Zaharova, ülkesinin her zaman çeşitli gerçekçi formüller, senaryolar ve olasılıklar önermek için titiz bir çalışma sergilediğini söyledi.

