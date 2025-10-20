https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/turkiyede-uluslararasi-dogu-bati-rus-dili-haftasi-basladi-1100339393.html
Türkiye’de Uluslararası ‘Doğu-Batı’ Rus Dili Haftası Başladı
Avrupa ve Türkiye'den Rus dili uzmanları için düzenlenen Uluslararası 'Doğu-Batı' Rus Dili Haftası bugün İstanbul'da başladı.
Türkiye’de Uluslararası ‘Doğu-Batı’ Rus Dili Haftası Başladı
Avrupa ve Türkiye’den Rus dili uzmanları için düzenlenen Uluslararası ‘Doğu-Batı’ Rus Dili Haftası bugün İstanbul'da başladı.
Avrupa ve Türkiye’den Rus dili uzmanları için düzenlenen Uluslararası ‘Doğu-Batı’ Rus Dili Haftası etkinliği, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği İçin Federal Ajans (Rossotrudniçestvo) ve Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi (MGLU) tarafından organize edildi. MGLU basın servisi, forumda 24 Avrupa ülkesinden 80 profesyonel temsilci ile Türkiye’den 20 Rusça yabancı dil öğretmeninin yer alacağını duyurdu.
Basın servisi tarafından etkinlik kapsamında, Rusçanın yabancı dil olarak öğretimi bağlamında iş birliği konularını ele alan bir yuvarlak masa toplantısı, MGLU uzmanları tarafından yeni Rusça kelimeler üzerine bir atölye çalışması ve yapay zeka çağında eğitim üzerine interaktif bir dersin verileceği bildirildi.
Bunun yanı sıra, Rusçanın küresel bir değer olarak rolünü tartışacak bir genel oturumun ve dildeki güncel eğilimler ile öğretim yöntemlerine dair bir dizi atölye çalışmasının düzenleneceği ifade edildi. Hafta boyunca ayrıca, 'Zlatoust' ve 'Rusça Kursları' yayınevlerinin en yeni eğitim ve öğretim materyallerinin sergileneceği bir sunum ve sergi de katılımcılarla buluşturulacak.
‘Doğu-Batı’ projesinin yöneticisi, MGLU Çevirmenlik Fakültesi Dekanı ve edebiyat çevirmeni Yekaterina Poholkova, etkinliğin özünü, “Bizim konseptimiz, Rus dili bugün, geleceğe odaklı olarak Doğu ile Batı arasında geniş ve karmaşık bir alanda yer alıyor” sözleriyle açıkladı.
Rossotrudnichestvo’nun Türkiye’deki temsilciliği ve Ankara’daki Rus Evi Başkanı, Rusya Büyükelçiliği danışmanı Aleksandr Sotniçenko ise Uluslararası ‘Doğu-Batı’ Rus Dili Haftası’nın yalnızca akademik bir buluşma değil, aynı zamanda kültürler arası bir anlayış köprüsü niteliğinde olduğunu belirterek, etkinliğin İstanbul’da düzenlenmesinin derin bir sembolik anlam taşıdığını vurguladı:
Bu şehir tarih boyunca uygarlıkları, dilleri ve gelenekleri bir araya getirmiştir. Burada özellikle net bir şekilde hissediliyor ki, Rus dili ve kültürü Doğu ile Batı arasında bir diyalog alanı sunabilir, bir sınır oluşturmaz.
Projenin ana etkinlikleri Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştiriliyor.