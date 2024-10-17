https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/uluslararasi-rus-dili-haftasi-dogu-bati-etkinligi-istanbulda-basladi-1089360516.html
Uluslararası Rus Dili Haftası ‘Doğu-Batı’ etkinliği İstanbul’da başladı
Uluslararası Rus Dili Haftası ‘Doğu-Batı’ etkinliği İstanbul’da başladı
Sputnik Türkiye
Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rossotrudniçestvo) ve Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi tarafından organize edilen Avrupa ve Asya’dan Rus dili uzmanlarının... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T22:32+0300
2024-10-17T22:32+0300
2024-10-17T22:31+0300
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uluslararası rus dili haftası
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rossotrudniçestvo
yeditepe üniversitesi
bedrettin dalan
avrupa
asya
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Etkinlik kapsamında 31 ülkeden uzmanlar, Rusça'nın yabancı dil olarak öğretilmesinin sorunlu yönlerini ve ulusal özelliklerinin yanı sıra bu alandaki eğitim kuruluşları arasında bölgesel ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesindeki ana eğilimleri ele alacak.Rossotrudniçestvo Başkan Yardımcısı Pavel Şevtsov, Uluslararası Rus Dili Haftası ‘Doğu-Batı’nın açılış töreninde şu ifadeleri kullandı.Yeditepe Üniversitesi'nin kurucusu ve eski İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, yabancı dillerin öğrenilmesi ve öğretilmesinin halkları birbirine yakınlaştırmada son derece önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi Rektörü İrina Krayeva ise şunları ifade etti:18-19 Ekim’de düzenlenecek etkinliğin programı, yabancı ülkelerin orta ve yüksek öğretim sistemlerinde Rus dili, edebiyatı, kültürünün öğretilmesinin özelliklerinin yanı sıra çevrimiçi öğrenmenin dijital ve metodolojik yönleriyle ilgili çeşitli konularda yuvarlak masa toplantılarını içeriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/putin-18-ekimde-bricsin-onde-gelen-medya-kuruluslarinin-yoneticileri-ile-bir-araya-gelecek-1089348035.html
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uluslararası rus dili haftası, istanbul, etkinlik, rossotrudniçestvo, yeditepe üniversitesi, bedrettin dalan, avrupa, asya, rus dili ve edebiyatı, rusya
uluslararası rus dili haftası, istanbul, etkinlik, rossotrudniçestvo, yeditepe üniversitesi, bedrettin dalan, avrupa, asya, rus dili ve edebiyatı, rusya
Uluslararası Rus Dili Haftası ‘Doğu-Batı’ etkinliği İstanbul’da başladı
Rusya Bilim ve Kültür Merkezi (Rossotrudniçestvo) ve Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi tarafından organize edilen Avrupa ve Asya’dan Rus dili uzmanlarının bir araya geldiği Uluslararası Rus Dili Haftası ‘Doğu-Batı’ etkinliği İstanbul'da başladı. Etkinlik 17-19 Ekim tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleşecek.
Etkinlik kapsamında 31 ülkeden uzmanlar, Rusça'nın yabancı dil olarak öğretilmesinin sorunlu yönlerini ve ulusal özelliklerinin yanı sıra bu alandaki eğitim kuruluşları arasında bölgesel ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesindeki ana eğilimleri ele alacak.
Rossotrudniçestvo Başkan Yardımcısı Pavel Şevtsov, Uluslararası Rus Dili Haftası ‘Doğu-Batı’nın açılış töreninde şu ifadeleri kullandı.
Forum İstanbul'da sadece iki yıldır düzenlenmesine rağmen artık geleneksel olarak adlandırılabilir. Bu forum Rusya, Avrupa ve Asya'dan Rusça dil uzmanlarının buluşabileceği, deneyimlerini paylaşabileceği, en son öğretim yöntemlerini ve çalışmalarında karşılaştıkları zorlukları tartışabilecekleri büyük bir platform haline geldi. Etkinliğimiz, Rus dilinin eğitim, kültür, bilim ve ilerlemenin küresel dili olmaya devam ettiğinin açık bir kanıtıdır.
Yeditepe Üniversitesi'nin kurucusu ve eski İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, yabancı dillerin öğrenilmesi ve öğretilmesinin halkları birbirine yakınlaştırmada son derece önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:
Soğuk Savaş döneminde Türkiye'de Rusça öğrenmek adeta suç sayılıyordu. Ancak henüz gençlik yıllarımda Rus edebiyatının eserlerini okurken Rus ve Türk halklarının ne kadar yakın olduğunu fark ettim ve bu nedenle bu üniversiteyi kurduktan sonra Rus dilinin yüksek düzeyde öğretilmesini çok istedim. İnsan, yeryüzünde dil yoluyla iletişim kurabilen tek canlı varlıktır, bu nedenle yabancı dillerin öğrenilmesi ve öğretilmesi, halkları birbirine yakınlaştırmak ve halklarımızı bölmeye yönelik girişimlere karşı koymak için son derece önemlidir. Etkinliğimizin sadece üniversitelerimiz arasında değil, dünyanın dört bir yanındaki partnerlerimizle de iş birliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum.
Moskova Devlet Dilbilim Üniversitesi Rektörü İrina Krayeva ise şunları ifade etti:
Uluslararası Rus Dili Haftası Doğu-Batı, sadece Rus kültürünü, dilini ve edebiyatını seven insanları değil, aynı zamanda kendi alanlarındaki gerçek profesyonelleri bir araya getiren harika bir etkinliktir. Katılımcıların program boyunca üst düzey sunum ve tartışmaları sürdüreceklerine inanıyorum. Bu yıl yeni işbirliği perspektifleri açmayı ve etkinliğimizi yıllık hale getireceğimizi umuyorum.
18-19 Ekim’de düzenlenecek etkinliğin programı, yabancı ülkelerin orta ve yüksek öğretim sistemlerinde Rus dili, edebiyatı, kültürünün öğretilmesinin özelliklerinin yanı sıra çevrimiçi öğrenmenin dijital ve metodolojik yönleriyle ilgili çeşitli konularda yuvarlak masa toplantılarını içeriyor.