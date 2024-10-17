Uluslararası Rus Dili Haftası ‘Doğu-Batı’ etkinliği İstanbul’da başladı

Soğuk Savaş döneminde Türkiye'de Rusça öğrenmek adeta suç sayılıyordu. Ancak henüz gençlik yıllarımda Rus edebiyatının eserlerini okurken Rus ve Türk halklarının ne kadar yakın olduğunu fark ettim ve bu nedenle bu üniversiteyi kurduktan sonra Rus dilinin yüksek düzeyde öğretilmesini çok istedim. İnsan, yeryüzünde dil yoluyla iletişim kurabilen tek canlı varlıktır, bu nedenle yabancı dillerin öğrenilmesi ve öğretilmesi, halkları birbirine yakınlaştırmak ve halklarımızı bölmeye yönelik girişimlere karşı koymak için son derece önemlidir. Etkinliğimizin sadece üniversitelerimiz arasında değil, dünyanın dört bir yanındaki partnerlerimizle de iş birliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum.