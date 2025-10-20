https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/tufan-erhurmandan-kendisini-tebrik-eden-cumhurbaskani-erdogan-ve-diger-turk-yetkililere-tesekkur-1100309882.html

Tufan Erhürman'dan, kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililere teşekkür

Tufan Erhürman'dan, kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililere teşekkür

Sputnik Türkiye

Seçim tebriği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililere teşekkür eden Kuzey Kıbrıs'ın yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman "Ben toprağımdan asla... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-20T00:47+0300

2025-10-20T00:47+0300

2025-10-20T00:47+0300

poli̇ti̇ka

tufan erhürman

cevdet yılmaz

recep tayyip erdoğan

teşekkür

kuzey kıbrıs

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100309974_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_3d04488c36b6a856143e83d1f64171f7.jpg

Kuzey Kıbrıs'ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim tebriği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerini iletti.Erhürman, başkent Lefkoşa'daki bir parkta yaptığı konuşmada "Dış politikada da Kıbrıs sorununda da çalışmalarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerini iletti.Zafer sarhoşluğuna kapılmayacaklarını belirten Erhürman, "Çocuklarımız için yapılması gereken çok önemli işler var" dedi.Erhürman, kendisine oy veren, vermeyen herkesi kucaklayacağını, ülkedeki sorunların ortadan kalkması için günde 24 saat çalışacağını söyledi."Ben toprağımdan asla vazgeçmem, bu ülkenin çocuklarından asla vazgeçmem" ifadesine yer veren Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/cumhurbaskani-erdogandan-kuzey-kibristaki-secim-sonrasi-aciklama-sayin-tufan-erhurmani-tebrik-1100308665.html

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tufan erhürman, cevdet yılmaz, recep tayyip erdoğan, teşekkür, kuzey kıbrıs