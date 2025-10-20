Türkiye
Tufan Erhürman'dan, kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililere teşekkür
Tufan Erhürman'dan, kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililere teşekkür
Seçim tebriği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililere teşekkür eden Kuzey Kıbrıs'ın yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman "Ben toprağımdan asla... 20.10.2025
Kuzey Kıbrıs'ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim tebriği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerini iletti.Erhürman, başkent Lefkoşa'daki bir parkta yaptığı konuşmada "Dış politikada da Kıbrıs sorununda da çalışmalarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerini iletti.Zafer sarhoşluğuna kapılmayacaklarını belirten Erhürman, "Çocuklarımız için yapılması gereken çok önemli işler var" dedi.Erhürman, kendisine oy veren, vermeyen herkesi kucaklayacağını, ülkedeki sorunların ortadan kalkması için günde 24 saat çalışacağını söyledi."Ben toprağımdan asla vazgeçmem, bu ülkenin çocuklarından asla vazgeçmem" ifadesine yer veren Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.
Seçim tebriği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililere teşekkür eden Kuzey Kıbrıs'ın yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman "Ben toprağımdan asla vazgeçmem, bu ülkenin çocuklarından asla vazgeçmem" dedi.
Kuzey Kıbrıs'ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim tebriği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerini iletti.
Erhürman, başkent Lefkoşa'daki bir parkta yaptığı konuşmada "Dış politikada da Kıbrıs sorununda da çalışmalarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerini iletti.
Zafer sarhoşluğuna kapılmayacaklarını belirten Erhürman, "Çocuklarımız için yapılması gereken çok önemli işler var" dedi.
Erhürman, kendisine oy veren, vermeyen herkesi kucaklayacağını, ülkedeki sorunların ortadan kalkması için günde 24 saat çalışacağını söyledi.
"Ben toprağımdan asla vazgeçmem, bu ülkenin çocuklarından asla vazgeçmem" ifadesine yer veren Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.
