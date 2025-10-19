Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Kıbrıs'taki seçim sonrası paylaşım: 'Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Kıbrıs'taki seçim sonrası paylaşım: 'Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti. Erdoğan sosyal medya paylaşımında "Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk... 19.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-19T21:04+0300
2025-10-19T21:17+0300
poli̇ti̇ka
tufan erhürman
kuzey kıbrıs
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099404932_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d8c6d009d08c6e1767dedfeb7dc878e5.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tufan Erhürman’ı sosyal medya üzerinden bir mesajla tebrik etti.Sosyal medya paylaşımında "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:
21:04 19.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti. Erdoğan sosyal medya paylaşımında "Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tufan Erhürman’ı sosyal medya üzerinden bir mesajla tebrik etti.
Sosyal medya paylaşımında "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz.
