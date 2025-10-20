Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine karşı düzenlenen ‘No Kings’ (Krallara Hayır) protestolarına ilginç bir video ile yanıt verdi. Detaylar haberde...
Trump, 19 saniyelik videoda bir savaş uçağının kokpitinde taç takmış şekilde görülüyor. Uçağın üzerine büyük harflerle ‘King Trump’ yazılı.Videoda Trump’ın oksijen maskesi burnunu ve ağzını tam olarak kapatmıyor.Arka planda ise Top Gun filminin meşhur şarkısı ‘Danger Zone’ çalıyor.Uçak, New York semalarında süzülürken Trump, aşağıdaki protestocuların üzerine kahverengi bir atık bırakıyor.Aynı gün, Beyaz Saray’ın resmi X hesabı da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımın altında şu ifade yer aldı:Eylemlere yaklaşık 7 milyon kişi katıldıCNN’in haberine göre, 18 Ekim cumartesi günü ABD’nin 50 eyaletinde düzenlenen 2 bin 700’den fazla ‘No Kings’ protestolarına yaklaşık 7 milyon kişi katıldı.Oyuncular Mark Ruffalo, Jimmy Kimmel, Robert De Niro ve Glenn Close gibi isimler de protestolara destek verdi.Trump’ın yapay zeka paylaşımlarıTrump’ın paylaştığı bu video, onun yapay zekayla üretilmiş içerikleri paylaşma alışkanlığının son örneği. Diğerleri şunlar:
SON HABERLER
Trump’tan ‘Kral Trump’ temalı yapay zeka videosu: Savaş uçağından dışkı yağdırıyor

Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine karşı düzenlenen ‘No Kings’ (Krallara Hayır) protestolarına ilginç bir şekilde yanıt verdi. Trump, Truth Social hesabından paylaştığı yapay zeka üretimi bir videoda, ‘Kral Trump’ yazılı bir savaş uçağında protestocuların üzerine dışkı benzeri madde bırakan bir pilot olarak tasvir ediliyor.
Trump, 19 saniyelik videoda bir savaş uçağının kokpitinde taç takmış şekilde görülüyor. Uçağın üzerine büyük harflerle ‘King Trump’ yazılı.
Videoda Trump’ın oksijen maskesi burnunu ve ağzını tam olarak kapatmıyor.
Arka planda ise Top Gun filminin meşhur şarkısı ‘Danger Zone’ çalıyor.
Uçak, New York semalarında süzülürken Trump, aşağıdaki protestocuların üzerine kahverengi bir atık bırakıyor.
Aynı gün, Beyaz Saray’ın resmi X hesabı da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Paylaşımın altında şu ifade yer aldı:

Biz farklıyız. Herkese iyi geceler. 👑

Eylemlere yaklaşık 7 milyon kişi katıldı

CNN’in haberine göre, 18 Ekim cumartesi günü ABD’nin 50 eyaletinde düzenlenen 2 bin 700’den fazla ‘No Kings’ protestolarına yaklaşık 7 milyon kişi katıldı.
Oyuncular Mark Ruffalo, Jimmy Kimmel, Robert De Niro ve Glenn Close gibi isimler de protestolara destek verdi.

Trump’ın yapay zeka paylaşımları

Trump’ın paylaştığı bu video, onun yapay zekayla üretilmiş içerikleri paylaşma alışkanlığının son örneği. Diğerleri şunlar:
Mayıs ayında Trump, Papa Francis’in ölümünün ardından kendisini Papa olarak gösteren bir yapay zeka görselini paylaşmıştı
‘Star Wars Günü’ olan 4 Mayıs’ta ise kendisini kırmızı ışın kılıçlı bir Jedi olarak gösteren bir yapay zeka üretimi fotoğrafını yayımlamıştı.
Şubat ayında da, savaşla yıkılmış Gazze Şeridi’ni ‘Trump Gaza’ adlı bir tatil köyüne dönüştüren bir yapay zeka videosunu paylaşmıştı.
ABD'de 'Krallara Hayır' protestolarına milyonlar katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2025
DÜNYA
ABD'de ‘Krallara Hayır’ protestoları
Dün, 17:01
