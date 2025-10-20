https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/trumptan-kral-trump-temali-yapay-zeka-videosu-savas-ucagindan-diski-yagdiriyor-1100329202.html

Trump’tan ‘Kral Trump’ temalı yapay zeka videosu: Savaş uçağından dışkı yağdırıyor

Trump’tan ‘Kral Trump’ temalı yapay zeka videosu: Savaş uçağından dışkı yağdırıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine karşı düzenlenen ‘No Kings’ (Krallara Hayır) protestolarına ilginç bir video ile yanıt verdi. Detaylar haberde...

2025-10-20T14:17+0300

2025-10-20T14:17+0300

2025-10-20T14:17+0300

dünya

donald trump

'krallara hayır' protestoları

abd

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100329020_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1c4c77eca9d1057aac1361d410af263a.jpg

Trump, 19 saniyelik videoda bir savaş uçağının kokpitinde taç takmış şekilde görülüyor. Uçağın üzerine büyük harflerle ‘King Trump’ yazılı.Videoda Trump’ın oksijen maskesi burnunu ve ağzını tam olarak kapatmıyor.Arka planda ise Top Gun filminin meşhur şarkısı ‘Danger Zone’ çalıyor.Uçak, New York semalarında süzülürken Trump, aşağıdaki protestocuların üzerine kahverengi bir atık bırakıyor.Aynı gün, Beyaz Saray’ın resmi X hesabı da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımın altında şu ifade yer aldı:Eylemlere yaklaşık 7 milyon kişi katıldıCNN’in haberine göre, 18 Ekim cumartesi günü ABD’nin 50 eyaletinde düzenlenen 2 bin 700’den fazla ‘No Kings’ protestolarına yaklaşık 7 milyon kişi katıldı.Oyuncular Mark Ruffalo, Jimmy Kimmel, Robert De Niro ve Glenn Close gibi isimler de protestolara destek verdi.Trump’ın yapay zeka paylaşımlarıTrump’ın paylaştığı bu video, onun yapay zekayla üretilmiş içerikleri paylaşma alışkanlığının son örneği. Diğerleri şunlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/abdde-krallara-hayir-protestolari-1100306620.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trump, video, ai, yapay zeka, king trump, kral trump, dışkı, shit