Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/abdde-krallara-hayir-protestolari-1100306620.html
ABD'de ‘Krallara Hayır’ protestoları
ABD'de ‘Krallara Hayır’ protestoları
Sputnik Türkiye
ABD genelinde milyonlarca kişi, ‘Krallara Hayır’ (No Kings) protestolarında bir araya gelerek Başkan Donald Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini... 19.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-19T17:01+0300
2025-10-19T17:01+0300
dünya
abd
donald trump
protesto
amerikan sivil özgürlükler birliği (aclu)
amerikan yurttaş hakları birliği (aclu)
los angeles
abd
haberler
başkan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100306174_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_541ccf6956aa39a8f10d7ab140fce258.jpg
İlki haziran ayında düzenlenen ve Trump'ın ülkeyi daha ‘militer ve otokratik’ bir yöne götürdüğünü savunan ‘Krallara Hayır’ protestolarının ikincisi ABD genelinde yapıldı.Başkent Washington DC’den Los Angeles'a, New York'tan Chicago'ya kadar başta büyük şehirler olmak üzere 2 bin 500'den fazla yerde düzenlenen eylemlere katılan milyonlarca kişi, Trump'ın özellikle Demokrat eyaletlere "güvenlik" gerekçesiyle Ulusal Muhafız göndermesine tepki gösterdi.Protestocular neye karşı çıkıyor?‘No Kings’ protestolarının organizatörleri arasında yer alan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve kürtaj, eğitim, silah kontrolü, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik gibi konularda savunuculuk yapan sivil toplum örgütleri, Trump'ın sivil haklar alanındaki bazı politikalarına karşı çıkıyor.Göstericiler, Trump yönetiminin göç politikası, Chicago ve Los Angeles gibi kentlere ABD ordu mensuplarının konuşlandırılması, ekonomide federal harcama kesintileri gibi başlıklarda hükümetin kararlarını protesto ediyor.Washington'a Ulusal Muhafızların yerleştirilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren göstericilerden Jill Landsberg, "Askerlerin sokaklarda olmasının nedeni, bizi şiddetten korumak değil, ifade özgürlüğünü bastırmak” dedi.‘Ben bir kral değilim’ABD genelinde milyonlarca kişi, Başkan Donald Trump'ın 79’uncu doğum günü olan 15 Haziran'da düzenledikleri ilk "Krallara hayır" gününde yine Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koymuştu.Daha önce kendisini bir kral olarak resmeden bir görseli kendi hesabından paylaşan Trump, son açıklamasında, "Ben bir kral değilim" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/abdde-federal-yonetim-gerilimi-chicagoya-ulusal-muhafiz-konuslandirma-yuksek-mahkemeye-tasindi-1100287111.html
los angeles
abd
başkan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100306174_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d43a7acfcaa903a29e97e9d3a08a047.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, protesto, amerikan sivil özgürlükler birliği (aclu), amerikan yurttaş hakları birliği (aclu), los angeles, abd, haberler, başkan, 'krallara hayır' protestoları
abd, donald trump, protesto, amerikan sivil özgürlükler birliği (aclu), amerikan yurttaş hakları birliği (aclu), los angeles, abd, haberler, başkan, 'krallara hayır' protestoları

ABD'de ‘Krallara Hayır’ protestoları

17:01 19.10.2025
© Christopher Mark JuhnABD'de 'Krallara Hayır' protestolarına milyonlar katıldı
ABD'de 'Krallara Hayır' protestolarına milyonlar katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2025
© Christopher Mark Juhn
Abone ol
ABD genelinde milyonlarca kişi, ‘Krallara Hayır’ (No Kings) protestolarında bir araya gelerek Başkan Donald Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini gösterdi.
İlki haziran ayında düzenlenen ve Trump'ın ülkeyi daha ‘militer ve otokratik’ bir yöne götürdüğünü savunan ‘Krallara Hayır’ protestolarının ikincisi ABD genelinde yapıldı.
Başkent Washington DC’den Los Angeles'a, New York'tan Chicago'ya kadar başta büyük şehirler olmak üzere 2 bin 500'den fazla yerde düzenlenen eylemlere katılan milyonlarca kişi, Trump'ın özellikle Demokrat eyaletlere "güvenlik" gerekçesiyle Ulusal Muhafız göndermesine tepki gösterdi.
© Christopher Mark JuhnBazı protestocular 'The Handmaid's Tale' dizisinin kostümlerini giydi
Bazı protestocular 'The Handmaid's Tale' dizisinin kostümlerini giydi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2025
Bazı protestocular 'The Handmaid's Tale' dizisinin kostümlerini giydi
© Christopher Mark Juhn

Protestocular neye karşı çıkıyor?

‘No Kings’ protestolarının organizatörleri arasında yer alan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve kürtaj, eğitim, silah kontrolü, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik gibi konularda savunuculuk yapan sivil toplum örgütleri, Trump'ın sivil haklar alanındaki bazı politikalarına karşı çıkıyor.
Göstericiler, Trump yönetiminin göç politikası, Chicago ve Los Angeles gibi kentlere ABD ordu mensuplarının konuşlandırılması, ekonomide federal harcama kesintileri gibi başlıklarda hükümetin kararlarını protesto ediyor.
Washington'a Ulusal Muhafızların yerleştirilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren göstericilerden Jill Landsberg, "Askerlerin sokaklarda olmasının nedeni, bizi şiddetten korumak değil, ifade özgürlüğünü bastırmak” dedi.

‘Ben bir kral değilim’

ABD genelinde milyonlarca kişi, Başkan Donald Trump'ın 79’uncu doğum günü olan 15 Haziran'da düzenledikleri ilk "Krallara hayır" gününde yine Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koymuştu.
Daha önce kendisini bir kral olarak resmeden bir görseli kendi hesabından paylaşan Trump, son açıklamasında, "Ben bir kral değilim" demişti.
Başkent Washington, D.C.’de artırılan güvenlik önlemleri kapsamında Ulusal Muhafız birlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2025
DÜNYA
ABD’de federal-yönetim gerilimi: Chicago’ya Ulusal Muhafız konuşlandırma Yüksek Mahkeme’ye taşındı
Dün, 11:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала