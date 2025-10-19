https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/abdde-krallara-hayir-protestolari-1100306620.html

ABD'de ‘Krallara Hayır’ protestoları

ABD genelinde milyonlarca kişi, ‘Krallara Hayır’ (No Kings) protestolarında bir araya gelerek Başkan Donald Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini... 19.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100306174_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_541ccf6956aa39a8f10d7ab140fce258.jpg

İlki haziran ayında düzenlenen ve Trump'ın ülkeyi daha ‘militer ve otokratik’ bir yöne götürdüğünü savunan ‘Krallara Hayır’ protestolarının ikincisi ABD genelinde yapıldı.Başkent Washington DC’den Los Angeles'a, New York'tan Chicago'ya kadar başta büyük şehirler olmak üzere 2 bin 500'den fazla yerde düzenlenen eylemlere katılan milyonlarca kişi, Trump'ın özellikle Demokrat eyaletlere "güvenlik" gerekçesiyle Ulusal Muhafız göndermesine tepki gösterdi.Protestocular neye karşı çıkıyor?‘No Kings’ protestolarının organizatörleri arasında yer alan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve kürtaj, eğitim, silah kontrolü, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik gibi konularda savunuculuk yapan sivil toplum örgütleri, Trump'ın sivil haklar alanındaki bazı politikalarına karşı çıkıyor.Göstericiler, Trump yönetiminin göç politikası, Chicago ve Los Angeles gibi kentlere ABD ordu mensuplarının konuşlandırılması, ekonomide federal harcama kesintileri gibi başlıklarda hükümetin kararlarını protesto ediyor.Washington'a Ulusal Muhafızların yerleştirilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren göstericilerden Jill Landsberg, "Askerlerin sokaklarda olmasının nedeni, bizi şiddetten korumak değil, ifade özgürlüğünü bastırmak” dedi.‘Ben bir kral değilim’ABD genelinde milyonlarca kişi, Başkan Donald Trump'ın 79’uncu doğum günü olan 15 Haziran'da düzenledikleri ilk "Krallara hayır" gününde yine Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koymuştu.Daha önce kendisini bir kral olarak resmeden bir görseli kendi hesabından paylaşan Trump, son açıklamasında, "Ben bir kral değilim" demişti.

