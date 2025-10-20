https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/israil-gazzede-ateskesi-yeniden-baslattigini-duyurdu---1100309586.html

İsrail Gazze'de ateşkesi yeniden başlattığını duyurdu

Hamas'ın ateşkes ihlallerine yanıt olarak Gazze'ye bazı saldırılar düzenlediklerini açıklayan İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırıları sonlandırarak ateşkesi... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-20T00:18+0300

2025-10-20T00:18+0300

2025-10-20T00:18+0300

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hamas'ın ihlallerine yanıt olarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği birkaç saldırının ardından İsrail'in ateşkese yeniden uyduğunu duyurdu.Açıklamada "Siyasi kanadın direktifleri doğrultusunda ve Hamas'ın ihlallerine yanıt olarak düzenlenen bir dizi saldırının ardından, ateşkesi yeniden uygulamaya başladık. IDF, ateşkes anlaşmasına uymaya devam edecek ve herhangi bir ihlale kararlılıkla karşılık verecektir" denildi.İsrail ordusu da TSİ ile 18.00 civarında Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

