İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail Gazze'de ateşkesi yeniden başlattığını duyurdu
İsrail Gazze'de ateşkesi yeniden başlattığını duyurdu
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hamas'ın ihlallerine yanıt olarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği birkaç saldırının ardından İsrail'in ateşkese yeniden uyduğunu duyurdu.Açıklamada "Siyasi kanadın direktifleri doğrultusunda ve Hamas'ın ihlallerine yanıt olarak düzenlenen bir dizi saldırının ardından, ateşkesi yeniden uygulamaya başladık. IDF, ateşkes anlaşmasına uymaya devam edecek ve herhangi bir ihlale kararlılıkla karşılık verecektir" denildi.İsrail ordusu da TSİ ile 18.00 civarında Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
00:18 20.10.2025
© AA / Khalil Ramzi Alkahlut
Hamas'ın ateşkes ihlallerine yanıt olarak Gazze'ye bazı saldırılar düzenlediklerini açıklayan İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırıları sonlandırarak ateşkesi yeniden başlattıkları yönünde yeni bir açıklama yaptı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hamas'ın ihlallerine yanıt olarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği birkaç saldırının ardından İsrail'in ateşkese yeniden uyduğunu duyurdu.
Açıklamada "Siyasi kanadın direktifleri doğrultusunda ve Hamas'ın ihlallerine yanıt olarak düzenlenen bir dizi saldırının ardından, ateşkesi yeniden uygulamaya başladık. IDF, ateşkes anlaşmasına uymaya devam edecek ve herhangi bir ihlale kararlılıkla karşılık verecektir" denildi.
İsrail ordusu da TSİ ile 18.00 civarında Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
