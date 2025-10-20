https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/israil-gazzede-ateskesi-yeniden-baslattigini-duyurdu---1100309586.html
İsrail Gazze'de ateşkesi yeniden başlattığını duyurdu
İsrail Gazze'de ateşkesi yeniden başlattığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Hamas'ın ateşkes ihlallerine yanıt olarak Gazze'ye bazı saldırılar düzenlediklerini açıklayan İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırıları sonlandırarak ateşkesi... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T00:18+0300
2025-10-20T00:18+0300
2025-10-20T00:18+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
gazze
hamas
i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
ortadoğu
ateşkes
ateşkes ihlali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100290213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90004624b1f29fb81ceed569c65253c2.jpg
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hamas'ın ihlallerine yanıt olarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği birkaç saldırının ardından İsrail'in ateşkese yeniden uyduğunu duyurdu.Açıklamada "Siyasi kanadın direktifleri doğrultusunda ve Hamas'ın ihlallerine yanıt olarak düzenlenen bir dizi saldırının ardından, ateşkesi yeniden uygulamaya başladık. IDF, ateşkes anlaşmasına uymaya devam edecek ve herhangi bir ihlale kararlılıkla karşılık verecektir" denildi.İsrail ordusu da TSİ ile 18.00 civarında Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/son-dakika-haberler-gazzede-gerilim-tirmaniyor-abdden-aciklama-hamastan-sert-yanit-israilden-yeni-saldiri-1100300069.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100290213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_593f54a3136a85c727dcb8094fb70d3a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, hamas, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), ortadoğu, ateşkes, ateşkes ihlali
gazze, hamas, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), ortadoğu, ateşkes, ateşkes ihlali
İsrail Gazze'de ateşkesi yeniden başlattığını duyurdu
Hamas'ın ateşkes ihlallerine yanıt olarak Gazze'ye bazı saldırılar düzenlediklerini açıklayan İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırıları sonlandırarak ateşkesi yeniden başlattıkları yönünde yeni bir açıklama yaptı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hamas'ın ihlallerine yanıt olarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği birkaç saldırının ardından İsrail'in ateşkese yeniden uyduğunu duyurdu.
Açıklamada "Siyasi kanadın direktifleri doğrultusunda ve Hamas'ın ihlallerine yanıt olarak düzenlenen bir dizi saldırının ardından, ateşkesi yeniden uygulamaya başladık. IDF, ateşkes anlaşmasına uymaya devam edecek ve herhangi bir ihlale kararlılıkla karşılık verecektir" denildi.
İsrail ordusu da TSİ ile 18.00 civarında Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.