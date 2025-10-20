Türkiye
Rus Dışişleri: Lavrov ve Rubio çok yakında görüşecek, temasların odak noktası Ukrayna olacak
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada Bakan Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında yakın zamanda bir telefon görüşmesi gerçekleştirileceğini ifade etti.Telefon görüşmesi ile ilgili onay prosedürünün yüz yüze temasa göre daha ileri aşamada olduğuna dikkat çeken Ryabkov, Lavrov ile Rubio arasında yapılacak görüşmenin odağında Ukrayna ve etrafındaki durumun yer alacağını vurguladı.Rus diplomat, “Şu anda en önemli şey, Amerikalılara Anchorage (zirvesinin) çalışmamız gereken çerçeveyi belirlediğini iletmek. Gelecekteki tüm çabalarımızda Bu konuda farklı seçeneğimiz yok. Orada başkanlar tarafından belirlenen ve formüle edilenlere dayanmamız gerekiyor” vurgusunu yaptı.Ryabkov, bakanların görüşmede ayrıca, ekonomi konuları da dahil olmak üzere Rusya-ABD ilişkilerinin ikili gündemini de ele alacaklarını ifade etti.
Rus Dışişleri: Lavrov ve Rubio çok yakında görüşecek, temasların odak noktası Ukrayna olacak

15:43 20.10.2025 (güncellendi: 15:47 20.10.2025)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada Bakan Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında yakın zamanda bir telefon görüşmesi gerçekleştirileceğini ifade etti.
Telefon görüşmesi ile ilgili onay prosedürünün yüz yüze temasa göre daha ileri aşamada olduğuna dikkat çeken Ryabkov, Lavrov ile Rubio arasında yapılacak görüşmenin odağında Ukrayna ve etrafındaki durumun yer alacağını vurguladı.
Rus diplomat, “Şu anda en önemli şey, Amerikalılara Anchorage (zirvesinin) çalışmamız gereken çerçeveyi belirlediğini iletmek. Gelecekteki tüm çabalarımızda Bu konuda farklı seçeneğimiz yok. Orada başkanlar tarafından belirlenen ve formüle edilenlere dayanmamız gerekiyor” vurgusunu yaptı.
Ryabkov, bakanların görüşmede ayrıca, ekonomi konuları da dahil olmak üzere Rusya-ABD ilişkilerinin ikili gündemini de ele alacaklarını ifade etti.
DÜNYA
Lavrov ve Rubio, Ukrayna çatışmasının çözümünü görüştü
24 Eylül, 21:48
DÜNYA
Lavrov ve Rubio, Ukrayna çatışmasının çözümünü görüştü
24 Eylül, 21:48
