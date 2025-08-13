https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/osmaniye-kadirlide-41-buyuklugunde-deprem-1098573922.html

Osmaniye Kadirli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 17.45’te kaydedilen sarsıntının yerin 5.12 kilometre derinliğinde... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.45’te kaydedilen sarsıntının yerin 5.12 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

