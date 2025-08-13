Türkiye
19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/osmaniye-kadirlide-41-buyuklugunde-deprem-1098573922.html
Osmaniye Kadirli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye Kadirli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 17.45'te kaydedilen sarsıntının yerin 5.12 kilometre derinliğinde... 13.08.2025
2025-08-13T18:03+0300
2025-08-13T18:35+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
osmaniye
kadirli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.45’te kaydedilen sarsıntının yerin 5.12 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/canakkalede-41-buyuklugunde-deprem--1098552120.html
osmaniye
kadirli
SON HABERLER
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), osmaniye, kadirli
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), osmaniye, kadirli

Osmaniye Kadirli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

18:03 13.08.2025 (güncellendi: 18:35 13.08.2025)
© Fotoğraf deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
© Fotoğraf
Abone ol
AFAD, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 17.45’te kaydedilen sarsıntının yerin 5.12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.45’te kaydedilen sarsıntının yerin 5.12 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
SON DEPREMLER
SON DEPREMLER
Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Dün, 23:52
