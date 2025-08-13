https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/osmaniye-kadirlide-41-buyuklugunde-deprem-1098573922.html
Osmaniye Kadirli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
13.08.2025
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.45’te kaydedilen sarsıntının yerin 5.12 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
18:03 13.08.2025 (güncellendi: 18:35 13.08.2025)
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.45’te kaydedilen sarsıntının yerin 5.12 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.