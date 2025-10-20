https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/ortadogu-enerji-tablosu-degisti-sivilastirilmis-dogal-gazda-yeni-lider-misir-oldu-1100328865.html

Ortadoğu enerji tablosu değişti: Sıvılaştırılmış doğal gazda yeni lider Mısır oldu

Enerji kriziyle boğuşan Mısır, sadece iki yılda sıfır seviyesinden Ortadoğu'nun en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatçısı konumuna yükseldi... 20.10.2025

Mısır’ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı son iki yılda hızla yükselerek bölgenin uzun süredir lideri olan Kuveyt’i geride bıraktı. Verilere göre Mısır, yıl başından bu yana 6.46 milyon ton LNG aldı. Bu rakam, Kuveyt’in 6.44 milyon tonluk ithalatını az bir farkla da olsa geçti.Enerji açığı ithalatı büyüttü Mısır’ın bu hızlı yükselişinin temel nedeni, ülke içinde doğal gaz üretiminin yıllık çift haneli oranlarla düşmesi. Buna karşın elektrik kullanımı ve sanayi talebi artmaya devam ediyor. Kahire yönetimi geçen yıl net enerji ithalatçısı konumuna gerilemiş ve arz sıkıntısından kaçınmak için LNG alımlarını artırmıştı.Hedef: İhracata geri dönüş Mısır hükümeti tabloyu tersine çevirmek için yeni planlar yapıyor. Önümüzdeki beş ayda daha fazla LNG ihraç etmeyi hedefleyen Kahire yönetimi, yabancı enerji şirketlerinin ülkedeki yatırımlarını artırması için ihracat teşvikleri sunuyor. Bu kapsamda şirketlere ürettikleri gazın bir bölümünü yurt dışına satma izni tanınıyor.Kuveyt tarafında hazırlıklar sürüyor Kuveyt ise LNG ithalatında eski konumunu geri almak için altyapı yatırımlarına devam ediyor. Ülke, bölgede kalıcı kara LNG ithalat terminali kuran ilk ülke oldu. Yıllık 24 milyon ton kapasiteye sahip olan bu dev tesisin maliyeti 2.9 milyar doları buldu.

mısır

kuveyt

kahire

