https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/enerji-ihracatini-artiran-katardan-dev-lng-gemi-tedariki-anlasmasi-1083315507.html

Enerji ihracatını artıran Katar'dan dev LNG gemi tedariki anlaşması

Enerji ihracatını artıran Katar'dan dev LNG gemi tedariki anlaşması

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan enerji ithalatını kısıtlamasıyla gaz ihracatını artıran Katar, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisi satın almak için Çin ile... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T13:40+0300

2024-04-30T13:40+0300

2024-04-30T13:40+0300

dünya

katar

çin

çin halk cumhuriyeti

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

gemi

avrupa

avrupa birliği

enerji

enerji krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/19/1081081044_0:82:3112:1833_1920x0_80_0_0_4822ff856263f12df0b7599a255897ab.jpg

Katar Enerji Bakanı ve QatarEnergy Üst Yöneticisi Saad bin Şeride el-Kabi, Çin'in başkenti Pekin'deki temasları kapsamında Çin Devlet Gemi Yapım Şirketinden (CSSC) tek seferde 271 bin metreküp LNG taşıma kapasiteli 18 QC-Max tipi LNG gemisi tedariki için anlaşma imzaladı.Bakan el-Kabi tarafından toplam tutarı 6 milyar dolar olarak açıklanan anlaşma çerçevesinde Katar, Çin'den 18 gemi tedarik edecek. Gemiler, CSSC firması bünyesindeki Hudong-Zhonghua Tersanesi tarafından üretilecek.Uzunluğu 344, genişliği 53,6, yüksekliği 27,2 olarak belirtilen gemilerin 2028-2031 yıllarında teslim edilmesi planlanıyor.İmzaların ardından yaptığı açıklamada, el-Kabi, Katar'ın daha önce sipariş ettiği 12 LNG gemisinin üretiminin de söz konusu tersanede sürdüğünü ve bu gemilerinin ilkini yılın üçüncü çeyreğinde teslim alacaklarını belirtti.Avrupa’daki enerji krizini ‘fırsata dönüştüren' ABD, AB’nin LNG ithalatında liderABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından yayınlanan rapora göre, ABD 2023 yılında Avrupa Birliği’nin (AB) toplam sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatının neredeyse yarısını gerçekleştirerek kıtanın en büyük LNG tedarikçisi haline geldi.ABD Enerji Bakanlığı'nın paylaştığı raporda, 2023 yılında ülkenin Avrupa'ya diğer ülkelerden daha fazla LNG tedarik ettiği art arda üçüncü yıl olduğuna dikkat çekilirken, ABD’nin 2021 yılında AB’nin LNG ithalatının yüzde 27'sini karşıladığı, 2022’de bu payın yüzde 44’e, 2023 yılında ise yüzde 48’e yükseldiği ifade edildi.Aynı zamanda AB liderlerinin sert açıklamaları ve ilan ettikleri sonu gelmeyen yaptırım paketlerine rağmen Rusya’nın geçtiğimiz yıl Avrupa'nın üçüncü en büyük LNG tedarikçisi olduğu da kaydedildi.İkinci sıradaki Katar ve Rusya geçtiğimiz yıl Avrupa'nın en büyük üç LNG tedarikçileri olmaya devam ederken, Katar’ın payı yüzde 14, Rusya’nın payı ise yüzde 13 olarak gözlemlendi.ABD, Katar ve Rusya, birlikte 2022 ve 2023 yıllarında Avrupa'nın LNG ithalatının dörtte üçünü oluşturdu.Ukrayna krizini fırsata dönüştüren ABD, AB ülkelerini ucuz Rus gazı yerine daha pahalı LNG almaya ikna ederken, Kuzey Akım'ı yok etmekle tehdit eden ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz yılın mart ayında yaptığı açıklamada, "ABD ve AB, doğal gazda bağımlılıktan kurtulmak için somut adımlar atacağız" ifadesini kullanmıştı.ABD’nin uzun vadeli stratejileri arasında, Avrupa ülkelerini Rusya’dan gaz almaktan vazgeçirmenin yer aldığı da bilinirken, Avrupa’ya ithal etmeye çalıştığı sıvılaştırılmış doğalgazın fiyat ve maliyet açısından boru hatlarıyla AB’ye taşınan gaza kıyasla daha pahalı olması, ABD’ye rekabet dezavantajı sağlıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240225/katar-lng-uretim-kapasitesini-yuzde-85-artiracak-1081081201.html

katar

çin

çin halk cumhuriyeti

avrupa birliği

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

katar, çin, çin halk cumhuriyeti, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), gemi, avrupa, avrupa birliği, enerji, enerji krizi, abd