Bakan Yumaklı açıkladı: 13.2 milyar lira destek ödemesi yapılmaya başlandı
Bakan Yumaklı açıkladı: 13.2 milyar lira destek ödemesi yapılmaya başlandı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, zirai dondan etkilenen ve tarım sigortası bulunmayan üreticilere ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından zirai dondan etkilenen üreticilereyönelik destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.Zirai dondan etkilenen üreticilerin yanında olmayı sürdürdüklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, zirai dondan etkilenen ve tarım sigortası bulunmayan üreticilere ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından zirai dondan etkilenen üreticilereyönelik destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Zirai dondan etkilenen üreticilerin yanında olmayı sürdürdüklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS'ye kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz."