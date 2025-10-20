https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/macron-istekliler-koalisyonu-toplantisi-londrada-gerceklestirilecek-1100338967.html

Macron: “İstekliler Koalisyonu” Toplantısı Londra’da gerçekleştirilecek

Macron: “İstekliler Koalisyonu” Toplantısı Londra’da gerçekleştirilecek

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir sonraki ‘İstekliler Koalisyonu’ toplantısının Cuma günü Londra’da karma bir formatta gerçekleştirileceğini açıkladı. 20.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-20T19:46+0300

2025-10-20T19:46+0300

2025-10-20T19:46+0300

dünya

avrupa

fransa

emmanuel macron

macron hükümeti

ukrayna

ukrayna krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1c/1094950181_0:124:2048:1277_1920x0_80_0_0_f0f4a93123aa43efad3754d4aeafbbef.jpg

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve çoğunluğu Akdeniz'e kıyısı olan 9 güney Avrupa ülkesinin (EU-MED9) Zirvesi’nde Slovenya’da konuşma yaptı.Macron, “Cuma günü, bazı katılımcılar için yüz yüze, diğerleri için ise çevrimiçi formatta gerçekleşecek olan ‘istekliler koalisyonu’ toplantısı düzenlenecek. Toplantı bazı katılımcıları Londra’da bir araya getirecek ve Zelenskiy de orada bulunacak” dedi. Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu savunuyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/kallas-abnin-ukraynaya-karsi-yukumluluklerini-yerine-getirebilmesi-icin-yaklasik-300-bin-mermiye-1100337826.html

fransa

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, fransa, emmanuel macron, macron hükümeti, ukrayna, ukrayna krizi