Macron: "İstekliler Koalisyonu" Toplantısı Londra'da gerçekleştirilecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir sonraki ‘İstekliler Koalisyonu’ toplantısının Cuma günü Londra’da karma bir formatta gerçekleştirileceğini açıkladı. 20.10.2025, Sputnik Türkiye
19:46 20.10.2025
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
© AA / Mustafa Yalçın
Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir sonraki 'İstekliler Koalisyonu' toplantısının Cuma günü Londra'da karma bir formatta gerçekleştirileceğini açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve çoğunluğu Akdeniz'e kıyısı olan 9 güney Avrupa ülkesinin (EU-MED9) Zirvesi'nde Slovenya'da konuşma yaptı.
Macron, "Cuma günü, bazı katılımcılar için yüz yüze, diğerleri için ise çevrimiçi formatta gerçekleşecek olan 'istekliler koalisyonu' toplantısı düzenlenecek. Toplantı bazı katılımcıları Londra'da bir araya getirecek ve Zelenskiy de orada bulunacak" dedi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu savunuyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını açıklamıştı.
