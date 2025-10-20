https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/macron-istekliler-koalisyonu-toplantisi-londrada-gerceklestirilecek-1100338967.html
Macron: “İstekliler Koalisyonu” Toplantısı Londra’da gerçekleştirilecek
Macron: “İstekliler Koalisyonu” Toplantısı Londra’da gerçekleştirilecek
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir sonraki ‘İstekliler Koalisyonu’ toplantısının Cuma günü Londra’da karma bir formatta gerçekleştirileceğini açıkladı. 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T19:46+0300
2025-10-20T19:46+0300
2025-10-20T19:46+0300
dünya
avrupa
fransa
emmanuel macron
macron hükümeti
ukrayna
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1c/1094950181_0:124:2048:1277_1920x0_80_0_0_f0f4a93123aa43efad3754d4aeafbbef.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve çoğunluğu Akdeniz'e kıyısı olan 9 güney Avrupa ülkesinin (EU-MED9) Zirvesi’nde Slovenya’da konuşma yaptı.Macron, “Cuma günü, bazı katılımcılar için yüz yüze, diğerleri için ise çevrimiçi formatta gerçekleşecek olan ‘istekliler koalisyonu’ toplantısı düzenlenecek. Toplantı bazı katılımcıları Londra’da bir araya getirecek ve Zelenskiy de orada bulunacak” dedi. Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu savunuyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/kallas-abnin-ukraynaya-karsi-yukumluluklerini-yerine-getirebilmesi-icin-yaklasik-300-bin-mermiye-1100337826.html
fransa
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1c/1094950181_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_6342741bd762e7f4dc87e91f77f0fad0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, fransa, emmanuel macron, macron hükümeti, ukrayna, ukrayna krizi
avrupa, fransa, emmanuel macron, macron hükümeti, ukrayna, ukrayna krizi
Macron: “İstekliler Koalisyonu” Toplantısı Londra’da gerçekleştirilecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir sonraki ‘İstekliler Koalisyonu’ toplantısının Cuma günü Londra’da karma bir formatta gerçekleştirileceğini açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve çoğunluğu Akdeniz'e kıyısı olan 9 güney Avrupa ülkesinin (EU-MED9) Zirvesi’nde Slovenya’da konuşma yaptı.
Macron, “Cuma günü, bazı katılımcılar için yüz yüze, diğerleri için ise çevrimiçi formatta gerçekleşecek olan ‘istekliler koalisyonu’ toplantısı düzenlenecek. Toplantı bazı katılımcıları Londra’da bir araya getirecek ve Zelenskiy de orada bulunacak” dedi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının uzlaşmayı engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu savunuyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahla donatmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yarattığını açıklamıştı.