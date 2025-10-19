Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/paristeki-louvre-muzesinde-soygun-napolyona-ait-mucevherler-calindi-1100300833.html
Paris’teki Louvre Müzesi’nde soygun: Napolyon’a ait mücevherler çalındı
Paris’teki Louvre Müzesi’nde soygun: Napolyon’a ait mücevherler çalındı
Sputnik Türkiye
Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Paris’teki Louvre Müzesi, pazar sabahı yaşanan silahlı soygun nedeniyle kapandı. Detaylar haberde...
2025-10-19T12:49+0300
2025-10-19T12:50+0300
yaşam
louvre müzesi
soygun
haberler
leonardo da vinci
le parisien
mona lisa
napolyon bonapart
mücevher
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100300676_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_935c492dbd4f4cce9f79635a30daf539.jpg
Dati paylaşımında, “Bu sabah Louvre Müzesi’nin açılışı sırasında bir soygun meydana geldi. Yaralanan olmadı. Şu anda müze personeli ve polisle birlikte olay yerindeyim, incelemeler sürüyor” ifadelerini kullandı.Fransa basınına konuşan kaynaklar, birkaç soyguncunun müzeye girerek değerli mücevherleri çaldığını aktardı.Cam vitrinleri kırdılarLe Parisien gazetesine göre, Seine Nehri kıyısındaki binada süren tadilat çalışmaları sırasında içeri giren hırsızlar, yük asansörünü kullanarak doğrudan hedef aldıkları salona Apollo Galerisi’ne ulaştı.Cam vitrinleri kıran iki kişi, dışarıda gözcülük yapan bir suç ortağının yardımıyla Napolyon ve İmparatoriçe’ye ait dokuz mücevheri çaldı.Gün boyunca kapalıMüze yönetimi, X hesabından yaptığı açıklamada, ‘olağanüstü nedenlerle’ gün boyunca kapalı kalacağını duyurdu.Louvre Müzesi, Leonardo da Vinci’nin ünlü ‘Mona Lisa’sı başta olmak üzere dünyanın en değerli sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/louvre-muzesinde-yeni-donem-mona-lisayi-gormek-isteyenler-icin-ayri-ucretlendirme-geliyor-1093156599.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100300676_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_03fdf7971c85c7ab6dd15d891546776b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
louvre müzesi, soygun, napolyon, mücevherler, ne çalındı, louvre müzesi saatleri, kapalı, paris, fransa, son dakika haberler, haberler
louvre müzesi, soygun, napolyon, mücevherler, ne çalındı, louvre müzesi saatleri, kapalı, paris, fransa, son dakika haberler, haberler

Paris’teki Louvre Müzesi’nde soygun: Napolyon’a ait mücevherler çalındı

12:49 19.10.2025 (güncellendi: 12:50 19.10.2025)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonLouvre Müzesi
Louvre Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Paris’teki Louvre Müzesi, pazar sabahı yaşanan silahlı soygun nedeniyle kapandı. Olayı Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.
Dati paylaşımında, “Bu sabah Louvre Müzesi’nin açılışı sırasında bir soygun meydana geldi. Yaralanan olmadı. Şu anda müze personeli ve polisle birlikte olay yerindeyim, incelemeler sürüyor” ifadelerini kullandı.
Fransa basınına konuşan kaynaklar, birkaç soyguncunun müzeye girerek değerli mücevherleri çaldığını aktardı.

Cam vitrinleri kırdılar

Le Parisien gazetesine göre, Seine Nehri kıyısındaki binada süren tadilat çalışmaları sırasında içeri giren hırsızlar, yük asansörünü kullanarak doğrudan hedef aldıkları salona Apollo Galerisi’ne ulaştı.
Cam vitrinleri kıran iki kişi, dışarıda gözcülük yapan bir suç ortağının yardımıyla Napolyon ve İmparatoriçe’ye ait dokuz mücevheri çaldı.

Gün boyunca kapalı

Müze yönetimi, X hesabından yaptığı açıklamada, ‘olağanüstü nedenlerle’ gün boyunca kapalı kalacağını duyurdu.
Louvre Müzesi, Leonardo da Vinci’nin ünlü ‘Mona Lisa’sı başta olmak üzere dünyanın en değerli sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor.
Leonardo da Vinci 400 yıllık Mona Lisa replikası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
DÜNYA
Louvre Müzesi'nde yeni dönem: Mona Lisa'yı görmek isteyenler için ayrı ücretlendirme geliyor
29 Ocak, 10:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала