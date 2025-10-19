https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/paristeki-louvre-muzesinde-soygun-napolyona-ait-mucevherler-calindi-1100300833.html

Paris’teki Louvre Müzesi’nde soygun: Napolyon’a ait mücevherler çalındı

Paris'teki Louvre Müzesi'nde soygun: Napolyon'a ait mücevherler çalındı

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Paris'teki Louvre Müzesi, pazar sabahı yaşanan silahlı soygun nedeniyle kapandı.

Dati paylaşımında, “Bu sabah Louvre Müzesi’nin açılışı sırasında bir soygun meydana geldi. Yaralanan olmadı. Şu anda müze personeli ve polisle birlikte olay yerindeyim, incelemeler sürüyor” ifadelerini kullandı.Fransa basınına konuşan kaynaklar, birkaç soyguncunun müzeye girerek değerli mücevherleri çaldığını aktardı.Cam vitrinleri kırdılarLe Parisien gazetesine göre, Seine Nehri kıyısındaki binada süren tadilat çalışmaları sırasında içeri giren hırsızlar, yük asansörünü kullanarak doğrudan hedef aldıkları salona Apollo Galerisi’ne ulaştı.Cam vitrinleri kıran iki kişi, dışarıda gözcülük yapan bir suç ortağının yardımıyla Napolyon ve İmparatoriçe’ye ait dokuz mücevheri çaldı.Gün boyunca kapalıMüze yönetimi, X hesabından yaptığı açıklamada, ‘olağanüstü nedenlerle’ gün boyunca kapalı kalacağını duyurdu.Louvre Müzesi, Leonardo da Vinci’nin ünlü ‘Mona Lisa’sı başta olmak üzere dünyanın en değerli sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor.

