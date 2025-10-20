https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/liverpool-kabus-yasiyor-manchester-united-10-yil-sonra-deplasmanda-zafer-kazandi-1100321112.html
Liverpool kabus yaşıyor: Manchester United 10 yıl sonra deplasmanda zafer kazandı
Liverpool kabus yaşıyor: Manchester United 10 yıl sonra deplasmanda zafer kazandı
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında büyük bir sürpriz yaşandı. Manchester United, ezeli rakibi Liverpool'u Anfield'da 2-1 mağlup ederek 10 yıl sonra...
Premier Lig’in 8. haftasında Anfield Stadyumu’nda nefesleri kesen bir mücadele yaşandı. Ev sahibi Liverpool, ezeli rakibi Manchester United’ı ağırladı.Maçın hemen başında Bryan Mbeumo’nun 2. dakikada attığı golle öne geçen Kırmızı Şeytanlar, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.İkinci yarıda Liverpool, baskısını artırsa da şanssızlıklar yakasını bırakmadı. Cody Gakpo’nun 78. dakikadaki golüyle umutlanan ev sahibi, sadece 6 dakika sonra Harry Maguire’in kafa golüyle yıkıldı. Mücadele 2-1’lik Manchester United galibiyetiyle sona erdi.10 yıl sonra gelen Anfield zaferiBu sonuçla Manchester United, tam 10 yıl sonra Anfield deplasmanında lig galibiyeti elde etti.Arne Slot yönetimindeki Liverpool ise üst üste 4. kez sahadan mağlup ayrılarak kötü gidişini sürdürdü. Kırmızılar, son haftalardaki form düşüklüğüyle zirve yarışında büyük yara aldı.Gakpo direklere takıldıLiverpool’un Hollandalı yıldızı Cody Gakpo, takımının tek golünü kaydederken büyük bir talihsizlik yaşadı. Gakpo, mücadele boyunca 3 kez direğe takılarak skoru değiştirme fırsatlarını değerlendiremedi.Puan durumu ve sonraki maçlarAlınan bu galibiyetle Manchester United puanını 13’e yükseltti, Liverpool ise 15 puanda kaldı.Premier Lig’in 9. haftasında Manchester United, sahasında Brighton’ı konuk edecek. Liverpool ise Brentford deplasmanında kayıp serisini sonlandırmaya çalışacak.
