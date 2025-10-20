Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/liverpool-kabus-yasiyor-manchester-united-10-yil-sonra-deplasmanda-zafer-kazandi-1100321112.html
Liverpool kabus yaşıyor: Manchester United 10 yıl sonra deplasmanda zafer kazandı
Liverpool kabus yaşıyor: Manchester United 10 yıl sonra deplasmanda zafer kazandı
Sputnik Türkiye
İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında büyük bir sürpriz yaşandı. Manchester United, ezeli rakibi Liverpool’u Anfield’da 2-1 mağlup ederek 10 yıl sonra... 20.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-20T11:08+0300
2025-10-20T11:08+0300
harry maguire
anfield stadyumu
manchester
liverpool
manchester united
brentford
spor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097555917_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_0c3f50679217271aac8b0e404f53847b.jpg
Premier Lig’in 8. haftasında Anfield Stadyumu’nda nefesleri kesen bir mücadele yaşandı. Ev sahibi Liverpool, ezeli rakibi Manchester United’ı ağırladı.Maçın hemen başında Bryan Mbeumo’nun 2. dakikada attığı golle öne geçen Kırmızı Şeytanlar, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.İkinci yarıda Liverpool, baskısını artırsa da şanssızlıklar yakasını bırakmadı. Cody Gakpo’nun 78. dakikadaki golüyle umutlanan ev sahibi, sadece 6 dakika sonra Harry Maguire’in kafa golüyle yıkıldı. Mücadele 2-1’lik Manchester United galibiyetiyle sona erdi.10 yıl sonra gelen Anfield zaferiBu sonuçla Manchester United, tam 10 yıl sonra Anfield deplasmanında lig galibiyeti elde etti.Arne Slot yönetimindeki Liverpool ise üst üste 4. kez sahadan mağlup ayrılarak kötü gidişini sürdürdü. Kırmızılar, son haftalardaki form düşüklüğüyle zirve yarışında büyük yara aldı.Gakpo direklere takıldıLiverpool’un Hollandalı yıldızı Cody Gakpo, takımının tek golünü kaydederken büyük bir talihsizlik yaşadı. Gakpo, mücadele boyunca 3 kez direğe takılarak skoru değiştirme fırsatlarını değerlendiremedi.Puan durumu ve sonraki maçlarAlınan bu galibiyetle Manchester United puanını 13’e yükseltti, Liverpool ise 15 puanda kaldı.Premier Lig’in 9. haftasında Manchester United, sahasında Brighton’ı konuk edecek. Liverpool ise Brentford deplasmanında kayıp serisini sonlandırmaya çalışacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/getafe---real-madrid-arda-gulerin-asistini-mbappe-gole-cevirdi--1100312076.html
anfield stadyumu
manchester
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097555917_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_c8460afede2bf9acfd153b3dfeb7c2de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
harry maguire, anfield stadyumu, manchester, liverpool, manchester united, brentford
harry maguire, anfield stadyumu, manchester, liverpool, manchester united, brentford

Liverpool kabus yaşıyor: Manchester United 10 yıl sonra deplasmanda zafer kazandı

11:08 20.10.2025
© AP Photo / Kirsty WigglesworthDiogo Jota
Diogo Jota - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Abone ol
İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında büyük bir sürpriz yaşandı. Manchester United, ezeli rakibi Liverpool’u Anfield’da 2-1 mağlup ederek 10 yıl sonra deplasmanda galip geldi. Liverpool üst üste 4. yenilgisini alırken, Cody Gakpo 3 kez direğe takılarak geceye damga vurdu.
Premier Lig’in 8. haftasında Anfield Stadyumu’nda nefesleri kesen bir mücadele yaşandı. Ev sahibi Liverpool, ezeli rakibi Manchester United’ı ağırladı.
Maçın hemen başında Bryan Mbeumo’nun 2. dakikada attığı golle öne geçen Kırmızı Şeytanlar, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Liverpool, baskısını artırsa da şanssızlıklar yakasını bırakmadı. Cody Gakpo’nun 78. dakikadaki golüyle umutlanan ev sahibi, sadece 6 dakika sonra Harry Maguire’in kafa golüyle yıkıldı. Mücadele 2-1’lik Manchester United galibiyetiyle sona erdi.

10 yıl sonra gelen Anfield zaferi

Bu sonuçla Manchester United, tam 10 yıl sonra Anfield deplasmanında lig galibiyeti elde etti.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool ise üst üste 4. kez sahadan mağlup ayrılarak kötü gidişini sürdürdü. Kırmızılar, son haftalardaki form düşüklüğüyle zirve yarışında büyük yara aldı.

Gakpo direklere takıldı

Liverpool’un Hollandalı yıldızı Cody Gakpo, takımının tek golünü kaydederken büyük bir talihsizlik yaşadı. Gakpo, mücadele boyunca 3 kez direğe takılarak skoru değiştirme fırsatlarını değerlendiremedi.

Puan durumu ve sonraki maçlar

Alınan bu galibiyetle Manchester United puanını 13’e yükseltti, Liverpool ise 15 puanda kaldı.
Premier Lig’in 9. haftasında Manchester United, sahasında Brighton’ı konuk edecek. Liverpool ise Brentford deplasmanında kayıp serisini sonlandırmaya çalışacak.
Getafe - Real Madrid karşılaştı: Arda Güler'in asistini Mbappe gole çevirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2025
SPOR
Getafe - Real Madrid: Arda Güler'in asistini Mbappe gole çevirdi
07:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала